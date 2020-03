Exposição ‘Urbanas Mutações’ acontece até 2 de maio na Casa de Cultura de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Apresentar diferentes olhares de artistas de Nova Iguaçu. Esse é o principal objetivo da exposição ‘Urbanas Mutações – da matéria ao espírito’, inaugurada nesta segunda-feira, dia 2, na Casa de Cultura, localizada no Complexo Cultural de Nova Iguaçu. A mostra, que acontece até o dia de 2 maio, aborda a relação de 21 artistas da região com o espaço urbano do município.



Desenhos, pinturas, esculturas e fotografias das transformações que a cidade de Nova Iguaçu passou podem ser retratados na exposição, aberta de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 18h.



“Essa exposição mostra o olhar do artista sobre a cidade e sua transformação. São leituras da região de Nova Iguaçu. Estamos exercitando a observação de alguns pontos da cidade que estavam invisíveis e esquecidos, como o icônico prédio do Posto 13, o tempo passa e ele continua ali. Trabalhar a cidade como um objeto visual e não apenas como história, para que ela seja percebida aqui e agora”, comentou a curadora da exposição, Silvia Schiavone.



Segundo o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro, mais de 50 mil pessoas já passaram pelas cinco exposições realizadas durante o ano de 2019. Outras três ainda serão realizadas até o fim de 2020.

“Só em nossa última exposição: ‘Africanidades na Baixada Fluminense – Contribuição do Negro na Formação da identidade Brasileira’, tivemos mais de 20 mil visitantes. Queremos aumentar o número de exposições, mas nosso foco é a Baixada Fluminense, valorizando nossos artistas locais”, afirmou Monteiro.



Moradora de Vila de Cava, a estudante Alexia Vitória de Medeiros, de 17 anos, visitou a exposição com as amigas Isabele e Ana Caroline. Ela ficou encantada com a arte e a forma que os artistas representaram a transformação da cidade. “É muito original e o mais legal é como cada artista tem um olhar diferenciado e crítico. Mostraram como pode haver arte dentro de um lixo”, analisou.



O Complexo Cultural de Nova Iguaçu fica na Rua Getúlio Vargas 51, Centro.