Tomam posse 21 aprovados no concurso da Procuradoria municipal

Nova Iguaçu - A Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM-NI) está com a equipe reforçada. Na segunda-feira, dia 2, vinte e um novos servidores públicos tomaram posse em seus cargos numa solenidade realizada no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural de Nova Iguaçu , no Centro. Todos eles foram aprovados no Concurso Público para Carreira de Apoio, realizado em dezembro de 2019.



O prefeito Rogerio Lisboa participou da cerimônia e relembrou o início de sua gestão, em janeiro de 2017, quando assumiu o município com R$ 500 milhões em dívidas, R$ 150 milhões referentes a três meses de folhas de pagamento do funcionalismo público.

“Pegamos a cidade muito destruída e com o servidor, nosso grande patrimônio, sem receber salários. Colocamos as contas em dia e hoje temos muito orgulho em poder dar posse a novos servidores”, disse o prefeito, revelando que até o final do ano cerca de 2 mil cargos serão preenchidos por novos concursados. “Ainda teremos muito concursos pela frente, algo que não acontecia há muito tempo. Somente na Educação serão 875 vagas”, enumerou Lisboa.



O procurador-geral do município, Rafael Alves de Oliveira, deu as boas-vindas aos novos servidores e destacou a dificuldade imposta aos postulantes aos cargos. “Vocês foram aprovados em um concurso da mais alta qualidade, de altíssimo nível. Honrem o cargo que irão ocupar e a expectativa que a cidade deposita em vocês”.



Além do prefeito e do procurador-geral, a procuradora-adjunta Wanessa Martinez e o procurador Rodrigo Veraldo também participaram da mesa que recebeu os convocados. Os novos servidores já começaram a trabalhar na PGM na manhã de terça-feira, dia 3.





