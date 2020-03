Heverton Castro solta a voz no palco do Top Music desta quinta

Nova Iguaçu – O cantor Heverton Castro vai ocupar o palco do Top Music nesta quinta-feira, dia 5. Ele é apaixonado por música desde criança e compôs sua primeira canção aos 15 anos. Eclético, foi semifinalista do ‘The Voice Brasil’ e participou de outro reality show em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ‘ Q´viva The Chosen, de Jennifer Lopes. A apresentação de Heverton será na praça de alimentação do terceiro, às 19h.



Em 2010, fez um teste para o reality show Q'viva The Chosen, de Jennifer Lopez, Marc Anthony e Jamie King, a partir do qual foi escolhido para representar o Brasil em Los Angeles. Ficou entre os quatro melhores da América Latina e graças ao programa viajou para o Peru e Equador para uma turnê com a banda The Chosen.



No repertório de Heverton estão canções de Lulu Santos, Tim Maia, Natiruts, além de músicas autorais, sua grande paixão. O Top Shopping fica na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro.