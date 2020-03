Falha no sistema do RioCard Escolar prejudica alunos da rede pública municipal

Nova Iguaçu -Desde a última quinta-feira, dia 27, o ‘Sistema TransÔnibus (Cad. Alunos)’apresenta falhas que não permitiam o acesso por usuários vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED). O problema começou a causar impacto na segunda, dia 2, quando as unidades escolares retomaram suas atividades após o recesso de carnaval.



Na terça, o sistema voltou a permitir o acesso, mas apresentou falhas que impossibilitaram a conclusão de cadastros para a solicitação dos cartões. Desta forma, as escolas não conseguem solicitar a 1ª via do cartão e dar prosseguimento ao pedido de 2ª via.



A SEMED já informou a TransÔnibus sobre o ocorrido e aguarda uma solução para o problema para não prejudicar os alunos.