Prefeitura contabiliza agora 141 desalojados e apenas quatro desabrigados

Nova Iguaçu - A Prefeitura continua trabalhando no auxílio aos moradores nos bairros afetados do temporal do último domingo, dia 1, com limpeza de ruas, rios e canais e auxiliando quem necessita. O município chegou a ter 345 pessoas desalojadas e 11 desabrigadas. Hoje são 141 desalojados e apenas quatro desabrigados. A estimativa é de que cerca de 334 mil pessoas tenham sido afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas do fim de semana.



Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social continuaram o trabalho de visitação às casas atingidas. Das 100 vistorias solicitadas, 45 já foram feitas. Dezessete imóveis foram interditados. As secretarias municipais de Infraestrutura e de Meio Ambiente, além da Empresa de Limpeza Urbana também seguem atuando.



Oito pontos de apoio montados nos bairros estão recebendo doações de cestas básicas, roupas, colchonetes e cobertores. A ajuda também pode ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), na Rua Dr. Luiz Guimarães, 956 – Centro.



Nesta quarta-feira, a Escola Municipal Rubens Falcão, no bairro Santa Eugênia, retomou as atividades. Ela foi uma das 11 unidades que tiveram as aulas suspensas na segunda, dia 2, em decorrência da chuva. As outras dez escolas já haviam sido reabertas na terça.



A recomendação da Defesa Civil é que a população fique atenta aos comunicados emitidos. Para receber os alertas no celular é preciso enviar o CEP por SMS para 40199. Qualquer alteração ou emergência comunique imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3779-0660.