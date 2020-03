Prefeitura divulga os nomes dos 880 sorteados para os cursos da Casa da Inovação

Nova Iguaçu – Já está disponível na internet a relação com os nomes dos 880 candidatos selecionados por meio de sorteio público para os cursos da Casa da Inovação. As vagas são para as áreas de Criação de Aplicativos, Inclusão Digital 30+, Inclusão Digital 60+, Introdução à Robótica, Programação em Games e Youtuber. O projeto é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMACTI), em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).



Para efetuar a matrícula, os candidatos deverão comparecer à unidade da Casa da Inovação no primeiro dia de aula munidos de originais e cópias de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar. Interessados podem clicar no link https://drive.google.com/file/d/12-LGQrQn2ReOnlq_PtFGgE3F7ymPcf5w/view e conferir os nomes sorteados.



A lista completa também está no link acima. Para alunos menores de 18 anos, é necessário o comparecimento de um responsável legal para efetivação da matrícula. As aulas começam no dia 14 de março.