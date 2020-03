Iguaçuanos se vacinam nos ônibus e postos de saúde no último Dia D contra o sarampo

Nova Iguaçu - O empreendedor Manoel Augusto Almeida, 56 anos, e Rosana Emiliano, de 55, moram no Centro de Nova Iguaçu e aproveitaram que dois Ônibus da Saúde estavam estacionados na Praça Rui Barbosa, no início Calçadão, sábado, dia 7, e foram vacinados contra o sarampo.



Os dois coletivos estacionaram no local, um dos maiores centros comerciais do estado do Rio. À medida que o comércio abria as portas e os consumidores iam às compras, muitos aproveitavam a oportunidade para tomar a vacina. A Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou mais de 50 postos de imunização e os ônibus para participar da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que teve seu terceiro e último Dia D.



Manoel contou que ele e a esposa fazem e vendem salgados durante a semana, o que dificulta a ida a um posto de saúde. Eles souberam que o ônibus também esteve parado na praça, no sábado anterior, dia 29, mas chegaram ao local pouco o encerramento do atendimento. "Minha esposa viu no site da Prefeitura e viemos aqui, mas já era mais de 17h. Como hoje era o Dia D, viemos tomar a vacina e agora vamos às compras."



Por sua vez, o bancário Alex Farias Ataliba, de 37 anos, explicou que o expediente bancário coincide com o de funcionamento dos postos de imunização e não pôde tomar a vacina antes. Neste sábado ele esteve no Centro de Saúde Dr. Vasco Barcelos.



"Trabalho com o público e tenho uma filha de seis meses em casa, a Maria Antônia. Doenças de antigamente estão voltando e o sarampo é uma delas. Não posso colocar em risco a minha família", disse Alex, que irá levar o bebê para tomar a vacina na segunda-feira, dia 9.



Em Nova Iguaçu este ano, foram confirmados 39 casos da doença. No ano passado foram 21 casos. A vacina também está disponível durante a semana nos postos de saúde, que ficam abertos das 8h às 17h. É gratuita e para se vacinar é preciso apresentar documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, caso tenha. A mobilização nacional contra o sarampo vai até 13 de março.