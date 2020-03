Carreta da Saúde da Prefeitura de Nova Iguaçu fica em Prados Verdes até quarta-feira

Nova Iguaçu - Prevenção é a melhor maneira de cuidar da saúde. Com essa mentalidade, a dona de casa Tatiana Nunes Filgueira, de 43 anos, procurou os serviços da Carreta da Saúde para realizar uma mamografia. O veículo, que faz parte do programa Saúde Presente, da Secretaria Municipal de Saúde, oferece exames de baixa e média complexidade para a população.



Ela está estacionada no bairro Prados Verdes, em Nova Iguaçu, até esta quarta-feira, dia 11. Entre os dias 12 e 14 de março, a Carreta da Saúde vai para o bairro Jardim Paraíso, próximo da unidade de saúde Patrícia Marinho.



“Marquei o exame de mamografia na quarta-feira passada e hoje já estou fazendo esse tipo de exame pela primeira vez. Câncer de mama mata e é preciso estar atenta sempre. Vi de perto o sofrimento da minha sogra com esta doença. Quando ela descobriu o câncer, já era tarde e o estado era avançado. Infelizmente morreu em um ano. Essa carreta é fundamental para a população, principalmente a mais carente”, disse Tatiana, que já agendou um exame de raio-x para fazer na carreta durante passagem por Jardim Paraíso .





A busca pelos serviços da Carreta da Saúde, que tem como objetivo dar mais agilidade nos atendimentos e diminuir o tempo de espera dos pacientes que aguardam na fila, foi tão grande que em pouco mais de três horas, nesta segunda-feira, já tinham sido feitos 45 exames de ultrassonografia, 22 de raio-x e dez de mamografia.



Neste mês, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, dia 8, a carreta, que só atende pacientes já regulados pela Central de Regulação do município, fará um atendimento especial para as mulheres daquela região. As pacientes acima de 40 anos podem fazer o agendamento em posto de saúde próximo à sua casa, solicitando a marcação para o dia em que a carreta estará no bairro.



A meta é realizar cerca de 450 mamografias. As unidades que estão fazendo o agendamento são: Dom Bosco, Patrícia Marinho, Clínica da Família do km 32, Lagoinha, Santa Clara do Guandu e Parque Todos os Santos.



“O agendamento e a chamada para fazer o exame acontecem rapidamente. Fiquei até surpresa com a rapidez entre a solicitação e a sua realização. Temos que nos prevenir sempre e ter um ônibus como este na porta de casa agiliza a fila de espera. Minha irmã está com câncer de mama, já operou, mas está em tratamento ainda. Isso me assustou bastante. Liguei o sinal de alerta”, comentou a doméstica Euzinéia Pereira Campos, de 54 anos.



O Saúde Presente utiliza uma carreta com salas adaptadas para exames de ultrassonografias, mamografia digital, raios-x digital, ecocardiograma e densitometria óssea. Diversas regiões do município serão atendidas, possibilitando que os pacientes façam os procedimentos mais perto de casa. Para isso, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu entra em contato com os pacientes já cadastrados na Central Municipal de Regulação para fazer o agendamento dos exames.



Nova Iguaçu é o primeiro município da Baixada a receber a Carreta da Saúde, que tem capacidade de realizar cerca de 200 exames por dia e conta com uma equipe de 21 profissionais. Os resultados de alguns de exames, como ultrassonografia, ecocardiograma e ecodoppler, são entregues na hora. Os demais, são entregues em até 15 dias na unidade de saúde onde foi feito o agendamento.