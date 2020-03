Prefeitura de Nova Iguaçu inicia obra em rio de Santa Eugênia

Nova Iguaçu - A Prefeitura da cidade iniciou nesta segunda-feira, dia 9, a limpeza do Rio Botas no trecho do valão Moquetá, às margens da Rua General Rondon, no bairro de Santa Eugênia. No primeiro dia de trabalho foram limpos, de um total de 1km, cerca de 150 metros de extensão. A limpeza, utilizando caminhão e retroescavadeira, retirou entulhos, sacos de lixo, concreto, restos de materiais de obra, garrafas pets e muito mato, que contribuem para o assoreamento do rio.



O local vai passar por obra de canalização e urbanização, que vai beneficiar mais de 30 mil pessoas da região e das localidades da Chacrinha e Bandeirantes. A intervenção deve reduzir as possibilidades dos transbordamentos do rio. A Prefeitura ainda vai implantar três academias da terceira idade e playground, além do fechamento de alguns trechos do canal.



“Essa obra vai mudar a cara desta região. É um investimento que vai valorizar muito todo esse trecho”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.



Após a limpeza, o rio inicia outra fase com a instalação de galerias para sustentar a estrutura do canal. O local ainda ganhará uma nova calçada.



“As galerias serão construídas para conter o estreitamento do canal por erosão e o escorregamento do sedimento de materiais. Outro ponto é a sua fácil limpeza e manutenção”, disse o subsecretário de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Fernando Barros.



Morador da Rua José de Assis Ferreira, no bairro Chacrinha, Paulo Cesar Leite Rosa, de 64 anos, acreditava que a obra, um desejo antigo da população, não fosse mais sair.



“Estava desacreditado com essa obra, mas hoje começa uma nova realidade para nosso bairro. Achava que ela nunca fosse sair do papel. Já estou pensando em me exercitar quando tiver academia da terceira idade aqui”, lembrou Paulo.