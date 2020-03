Top Saúde Senac Nova Iguaçu: ação oferece serviços gratuitos no TopShopping

Nova Iguaçu - Estudantes do curso Técnico de Enfermagem Nova oferta do Senac Nova Iguaçu vão realizar serviços gratuitos de saúde como verificação de glicemia e aferição de pressão arterial. O trabalho será realizado na praça de eventos do primeiro piso e também no Espaço Coworking do TopShopping. A ideia é ensinar às pessoas como adotar hábitos saudáveis para o bom funcionamento do organismo.



Para que a atividade tenha maior efetividade, a ação contará também com uma palestra sobre depressão e ansiedade, na quarta-feira, dia 11, a partir das 15h, no Espaço Coworking. Nessa data o evento será aberto com o atendimento de saúde, das 13h às 17h, em dois pontos da praça de eventos do primeiro piso: a Portaria B e a Laje.



Na sexta-feira, dia 13, o atendimento de saúde começa às 18h. Será na praça de eventos do primeiro piso: Portaria B e Laje; e também no Espaço Coworking, no terceiro piso. O evento, gratuito, é fruto de uma parceria com o Senac Nova Iguaçu.



O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro.