Prefeito de Nova Iguaçu anuncia obras no Rio Botas durante inauguração da Praça Vila Tânia

Nova Iguaçu – O prefeito Rogerio Lisboa anunciou que, em breve, serão iniciadas as obras de desassoreamento do Rio Botas. Ele fez a declaração durante a entrega da Praça Vila Tânia, em Comendador Soares, no sábado, dia 7. O local recebeu novos brinquedos, quadra esportiva de areia, além de uma Academia da Terceira Idade, depois de uma grande reforma. Ele afirmou que a canalização do Botas é a obra mais importante da cidade desde a construção da Via Light.



"Esta praça, assim como tantas outras que já entregamos à população, é muito importante e vai garantir o direito ao lazer às crianças, jovens e idosos. Mas é ainda mais importante a reforma da UBS de Vila Tânia, que vai proporcionar mais saúde e um atendimento ainda melhor aos moradores da região e, principalmente, a canalização do Botas. Essa, para mim, será a obra mais importante da cidade desde a construção da Via Light", afirmou Lisboa.



A secretária municipal de Infraestrutura, Cleide Moreira, explicou aos moradores presentes à inauguração da praça que as obras no Botas serão iniciadas após a retirada de todas as famílias que ainda vivem às margens do rio. Até o momento, 333 já foram reassentadas nos condomínios José Maria Pitella e Santo Antônio, no bairro Cerâmica.



"Nós iremos alargar a calha do rio e aumentar a profundidade. Desta forma, vamos reduzir a possibilidade de transbordamento do Botas e, consequentemente, o alagamento das casas. Esta obra vai beneficiar cerca de 100 mil moradores de dez bairros da cidade", garantiu a secretária.



Diversão para todas as idades

O vice-prefeito Carlos Ferreira, o Ferreirinha, aproveitou a oportunidade para anunciar que, em breve, a Praça Vila Tânia será mais um espaço público que receberá o Ginástica nos Bairros, programa da Prefeitura que tem como objetivo combater o sedentarismo e levar atividades físicas à população.



"Já temos mais de 50 núcleos que atendem cerca de três mil pessoas em toda a cidade. Como nosso objetivo é dobrar esses números até o final do ano, traremos o projeto também para esta praça", revelou Ferreirinha.



Uma das futuras participantes do programa será Maria Felícia, de 53 anos. Mas neste sábado quem se divertiu na nova praça foram os netos Pietro, de 5 anos, e Lourenzo, de 1 ano e meio. Ela contou que o espaço estava muito deteriorado e que os meninos mal podiam brincar.



"Antes isso aqui não era seguro. Os poucos brinquedos que ainda restavam estavam destruídos, enferrujados e com parafusos soltos. Era um perigo para as crianças. Agora eu posso trazê-las tranquilamente, sabendo que não vão se machucar", disse Maria Felícia, que poderá praticar atividades físicas também na Academia da Terceira Idade.