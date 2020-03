Nova Iguaçu – Em tempos de coronavírus, o sarampo também é motivo de preocupação. A Prefeitura tem intensificado a vacinação contra a doença, que, em 2020, já tem 196 casos confirmados no Estado do Rio, sendo 25 em Nova Iguaçu. Além de disponibilizar mais de 50 salas de vacinação no município, a aplicação da vacina também acontece no ‘Prefeitura Presente’.



Nesta terça-feira, dia 10, o programa esteve na Praça do Caonze, na Rua Capitão Edmundo Soares. O 'Prefeitura Presente' oferece à população serviços de saúde como agendamento de exames; programas de assistência social como o Bolsa Família e a Caderneta do Idoso, atividades ligadas à educação com contação de histórias, além de atividades de lazer para as crianças.



“As pessoas estão se esquecendo do sarampo e da dengue, e se preocupando só com o coronavírus. Como não quero contrair nenhuma doença, vim me imunizar. Ainda consegui tirar dúvidas sobre como combater os ratos. Já estou tomando alguns cuidados, como não deixar a vasilha de ração do cão no chão”, afirmou a professora de educação física Flávia Cortatt Alvaredo, de 45 anos.



Quem esteve nas tendas da Secretaria Municipal de Saúde buscou os serviços de agendamento de mamografia, teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, pesagem do Bolsa Família, Caderneta do Idoso, além de receber orientações sobre o controle de roedores e de caramujos, cuidados com a água, prevenção de desastres ambientais e combate à dengue. No ônibus de vacinação está sendo oferecido mais de 20 tipos de vacinas para colocar em dia a caderneta.



Já na Secretaria Municipal de Assistência Social foi oferecido isenção para segunda via de certidões de casamento, nascimento ou óbito, reconhecimento de paternidade, Vale Social, agendamento para Carteira do Idoso e Carteira de Trabalho, ID Jovem, cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), cadastramento Agência Nova Iguaçu de Oportunidades e no SINE.



“Estou desempregada há mais de cinco anos e preciso trabalhar de carteira assinada. Busco uma vaga para acompanhante de idoso e comigo não existe preconceito devido a minha idade avançada. Quero é trabalhar e ganhar meu dinheiro. Isso aqui é uma ótima oportunidade para conseguir um emprego”, disse a doméstica Iracema Penha da Silva, de 62 anos, que se cadastrou no SINE (Sistema Nacional de Emprego).



A Secretaria de Economia e Finanças deu orientações, consultas de processos e explicações para liberação de alvará para estabelecimentos comerciais, além de informações sobre as taxas consolidadas e emissão de nota fiscal, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS) e isenção de IPTU para idosos.



Enquanto os pais eram atendidos, as crianças puderam se divertir com contação de histórias, pinturas e recreação, ações da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), além dos projetos 'Matemática na Praça' e 'Livros para Voar', da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).