Nova Iguaçu – Estão abertas as inscrições para as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação temporária de até 470 vagas na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). As funções são Professor de Ensino Superior, Professor I, Supervisor Educacional, Orientador e Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes para o ano letivo de 2020. Há postos também nas unidades da Faetec em Nova Iguaçu.



Todas as oportunidades são para cadastro reserva, por um período de um ano. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de março, no site da Faetec (http://www.faetec.rj.gov.br/

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues explicou que, ainda que sejam por um período determinado, essas vagas são uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. “O que beneficia tanto o contratado, pois estará em constante crescimento na sua área, quanto os alunos, que não terão falta de nenhum profissional durante o ano letivo. Desse modo, vamos fortalecendo cada vez mais a qualidade da nossa Fundação”.



Os selecionados terão direito a licenças maternidade e paternidade; férias proporcionais, 13º salário, inclusive proporcionais, desde que preenchidos os requisitos legais e remuneração não inferior ao piso regional fixado em Lei Estadual, de acordo com a respectiva categoria. Os candidatos selecionados no processo seletivo simplificado serão contratados após comprovarem aptidão em exame de saúde ocupacional.



O processo seletivo acontece em duas fases, sendo cadastramento e seleção. Os candidatos classificados poderão ser contratados pela Faetec, por prazo determinado, de acordo com a necessidade da instituição e até o limite de vagas. A Fundação reserva ainda 5% das vagas para pessoas com deficiências e 20% para negros e índios.



" Nós queremos com essa contratação que o ano letivo transcorra com tranquilidade, tendo todas as turmas com seus respectivos professores e instrutores nos cursos profissionalizantes. Além disso, garantir a educação profissional e tecnológica em todo o Estado ", afirmou o presidente da Faetec, Romulo Massacesi.



Confira a distribuição das funções e remunerações:

Professor de Ensino Superior Faetec (40h) - Remuneração de R$ 3.000

Professor I (40h) – Remuneração de R$ 3.000

Instrutor (40h) – Remuneração de R$ 2.142,88

Supervisor Escolar (40h) – Remuneração de R$ 3.000

Orientador Educacional (40h) - Remuneração de R$ 3.000