O empreendedorismo feminino é a pauta no TopShopping dia 16 de março

Nova Iguaçu – Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na segunda-feira, dia 16, a mulherada é chamada para refletir sobre inteligência emocional, qual o seu limite e também a respeito de assuntos que envolvem o ambiente de trabalho e também redes sociais, fotografia profissional e empreendedorismo. Quem estiver interessado, deve se inscrever gratuitamente.



O evento acontece a partir das 14h, na Praça de Eventos do primeiro piso. Para participar, basta efetuar a inscrição gratuitamente através do site O evento acontece a partir das 14h, na Praça de Eventos do primeiro piso. Para participar, basta efetuar a inscrição gratuitamente através do site https://www.aloumulheres.com.br . Mas fique atento porque as vagas são limitadas.



A ideia que é, a partir a partir de histórias inspiradoras, networking, palestras e bate-papo sobre o universo do empreendedorismo, as mulheres tenham ferramentas que as ajudem a estruturar seu próprio negócio.

As palestrantes são Patrícia Marinho, coach e especialista em gestão financeira e administração do tempo, Márcia Thimóteo, diretora de Projetos da ACENIL, Vanessa Oliveira, fotógrafa, Lígia Duarte, fundadora da Recrearte Entretenimento, e Andréia Rosa, jornalista com foco em marketing digital.

São parceiros do TopShopping no evento a Alou News, o Sebrae e a Associação Comercial e Empresarial de Nilópolis (ACENIL).