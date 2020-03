Orquestra Sinfônica de Nova Iguaçu se apresenta no TopShopping

Nova Iguaçu –A Orquestra Sinfônica de Nova Iguaçu abre a série de concertos do Top, no sábado, dia 21, na praça de alimentação no segundo piso do TopShopping, a partir das 17h. Fundada em 2 de agosto de 2011 pelo maestro Marcio Gomes, ela busca despertar o gosto pela música clássica na população fluminense.



Sob regência de Marcio Gomes, a Orquestra fará apresentações mensais - todo terceiro sábado do mês - com um repertório variado que vai do clássico ao popular para agradar e encantar todo o público.



Marcio Gomes estudou na Escola de Música Villa-Lobos e na UFRJ, teve aula de regência com o Maestro Alceo Bocchino. Estagiou na Orquestra Sinfônica da Lapa no Paraná e na Orquestra Sinfônica da Escola de Música Villa-Lobos.





O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira, 540, Centro.