Domingo é dia de Baile da Melhor Idade no TopShopping

Nova Iguaçu – Apelidado de happy hour dançante, o Baile da Melhor Idade no TopShopping será realizado no domingo, dia 15. A parceria com a Academia Tereza Petsold promete trazer uma verdadeira mistura de ritmos, indo do forró ao samba de gafieira, passando pelo soltinho. O evento vai acontecer praça de alimentação do terceiro piso, a partir das 18h.



Apesar do nome ‘melhor idade’, o baile é para todas as idades. Quem passar pelo local e quiser participar, será bem-vindo, garantem os organizadores. E o melhor: é gratuito.