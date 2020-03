‘Os Saltimbancos’ traz a história de animais que fogem e tentam a sorte como músicos

Nova Iguaçu – As crianças e seus pais ou acompanhantes vão se divertir porque o clássico infantil ‘Os Saltimbancos’ vai ocupar o palco da praça de alimentação do Shopping Nova Iguaçu neste domingo, dia 15, a partir das 16h. Quem nunca cantou o refrão ‘Nós gatos já nascemos pobres/ Porém já nascemos livre...’ pode curtir uma das mais expressivas obras de teatro musical voltada ao público infantil no Brasil.



‘Os Saltimbancos’ narra de forma bem-humorada a condição e os direitos de quatro bichos: um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos.



No caminho, em direção a cidade grande encontram seus antigos donos e temendo serem novamente escravizados, resolvem enfrentá-los. Os bichos vencem e chegam à conclusão de que unidos conseguirão superar todas as dificuldades.



Uma história que emociona adultos e crianças, a peça é uma adaptação da empresa Dimensões Produções e Eventos.



O Shopping Nova Iguaçu fica na Av. Abílio Augusto Távora, 1.11, no Bairro da Luz. Tel: 3812-1999



.