‘Prefeitura Presente’ lota no bairro Santa Rita

Nova Iguaçu – Assim como a dona de casa Bianca Rosa, de 40 anos, que costuma jogar restos de alimentos, como legumes, nos canteiros de seus jardins, imaginou que estaria ajudando a cultivar suas plantas, muitas pessoas pensam da mesma forma. Mas funcionários da Superintendência de Vigilância Ambiental (Suvam) a orientaram que, ao fazer isso, estava atraindo e alimentando ratos e caramujos.



Bianca Rosa esteve na tenda da Suvam, nesta quinta-feira, dia 12, durante mais uma edição do "Prefeitura Presente", desta vez na Praça de Santa Rita. Ela e centenas de moradores foram até o local para buscar atendimentos gratuitos na área da saúde, assistência social e educação.



"Estava atraindo ratos e caramujos para dentro do meu quintal sem saber. Fiquei assustada quando soube que estava fazendo errado. Com esse ensinamento que aprendi aqui, vou poder orientar meus vizinhos a não cometerem o mesmo erro. O dia foi tão produtivo que ainda deu para fazer os testes rápidos de saúde, tirar segunda via de documentos e fazer o cadastro do Bolsa Família”, contou Bianca.



Enquanto ela procurava as tendas para solicitar os serviços, deixou o filho Enzo, de 7 anos, se divertindo nas tendas da Secretaria de Educação e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig).



Outro que esteve no evento para verificar como estava sua saúde foi o pedreiro Roberto Santos Martins, de 40 anos. Ele ficou assustado ao descobrir que sua pressão estava bastante alta.



"Não sentia nada e vi que minha pressão estava 20x8. Liguei o sinal de alerta. Fui orientado a buscar um atendimento em uma unidade de saúde. Infelizmente o homem não cuida de sua saúde, nem faz acompanhamento médico. Agora ficarei mais atento a isto", comentou Roberto, que ainda conseguiu a isenção para tirar a segunda via da carteira de identidade.



O ‘Prefeitura Presente’ ainda ofereceu agendamento de mamografia, ônibus da vacinação com cerca de 20 tipos de vacinas diferentes, teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, cadastramento e recadastramento do Bolsa Família, agendamento para carteira de trabalho, isenção para casamento, segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa, entre outros.