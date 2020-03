Como prevenção ao coronavírus, Nova Iguaçu suspende aulas nas escolas a partir de segunda-feira

Nova Iguaçu - Como forma de prevenir a propagação do coronavírus, a Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu, nesta sexta-feira, dia 13, suspender as aulas nas 141 unidades municipais (incluindo escolas e creches) a partir da próxima segunda-feira, dia 16. A princípio, essa medida valerá até o dia 30 de março, seguindo a decisão da Secretaria de Educação do Estado. Dessa maneira, parte das férias de julho será antecipada, evitando prejuízos ao ano letivo.



A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), desde o carnaval, adotou medidas preventivas contra o coronavírus nas escolas, como a intensificação dos cuidados com a higiene das crianças da rede.