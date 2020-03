Prefeitura de Nova Iguaçu anuncia novas medidas no combate ao coronavírus Covid-19

Nova Iguaçu - O prefeito Rogerio Lisboa anunciou novas medidas para conter a chegada do coronavírus Covid-19 ao município. Entre elas está a suspensão, por 15 dias, do uso do solo público bem como suas solicitações, além de eventos que envolvam grande concentração de pessoas. As definições foram tomadas pelo Gabinete de Crise instalado neste final de semana.



Na sexta-feira, dia 13, a Prefeitura já havia anunciado a antecipação de 15 dias do recesso escolar de julho nas 141 unidades municipais e também o adiamento do segundo Exame de Seleção de Estagiários da PGM, que aconteceria dia 15.domingo.



Para evitar possíveis contaminações a pacientes internados, o Hospital Geral de Nova Iguaçu e a Maternidade Municipal Mariana Bulhões terão visitas diárias aos doentes restritas, mas que pode ser alterada conforme orientação do Ministério da Saúde. Os abrigos da cidade gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), como a Casa de Acolhida da Terceira Idade (CATI), também adotaram a mesma medida, válida por 15 dias.



A SEMAS também irá suspender por duas semanas o programa ‘Prefeitura Presente’, a entrega dos kits às gestantes do ‘Mamãe Presente’, as atividades coletivas da Coordenadoria de Mulheres, as reuniões de PAIF e serviços e convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS e as reuniões de PAEF dos CREAS. Já o Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI) será fechado neste período.



A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), além de antecipar o recesso escolar, suspendeu as atividades de capacitação dos profissionais da área, realizadas na Casa do Professor, e as inscrições para monitores na Escola Municipal Monteiro Lobato.



Os cursos da Casa da Inovação, projeto da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMACTI), também serão interrompidos por 15 dias. O mesmo acontecerá com as aulas de artesanato da Fundação Cultural e Educacional de Nova Iguaçu (FENIG).



Importantes equipamentos públicos da cidade, como a Casa de Cultura, a Vila Olímpica e o Centro Olímpico ficarão integralmente fechados por duas semanas. O projeto ‘Ginástica nos Bairros’, da Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), também está suspenso.



Dois concursos que seriam realizados no mês de março foram adiados. No dia 15 de março aconteceria o segundo Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Forense da Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGM-NI). Já no dia 22 de março seria a vez do concurso público da Guarda Municipal. Ambas as provas serão remarcadas.