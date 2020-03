Prefeitura decreta situação de emergência na saúde para combater o coronavírus

Nova Iguaçu - A Prefeitura decretou situação de emergência na saúde para conter a propagação do novo coronavírus – Covid-19. Após nova reunião do gabinete de crise, o prefeito Rogerio Lisboa decidiu reduzir o horário de funcionamento dos setores administrativos, que passará a ser das 11h às 15h, com revezamento de equipes em dias alternados, até o dia 30 de março. Os servidores das áreas de saúde e defesa civil continuarão com rotina normal de trabalho.



No caso dos setores administrativos, os funcionários com idade a partir dos 60 anos não farão parte da escala e ficarão em casa. Rogerio Lisboa afirmou que este é um momento delicado, em que é necessário tomar decisões difíceis.



“Nossa ideia é reduzir o número de pessoas circulando pelos órgãos municipais e também evitar que elas utilizem o transporte público nos horários de pico. Para isso, os funcionários entrarão duas horas mais tarde e sairão duas horas antes do horário normal”, explicou o prefeito .



Outras medidas já adotadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu desde o último sábado, dia 14



As 141 escolas e creches do município entraram em recesso nesta segunda-feira. A medida vale por 15 dias;



Restrição a um visitante por dia aos pacientes internados no Hospital Geral de Nova Iguaçu e na Maternidade Municipal Mariana Bulhões;



Suspensão de cirurgias eletivas;



Prova de vida dos servidores inativos da Prefeitura de Nova Iguaçu está suspensa por 15 dias, assim como o do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu (Previni);



Os concursos da Guarda Municipal e o Segundo Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio da Procuradoria Geral do Município foram adiados. Ainda não há nova data.



Programas, projetos, atividades e capacitações oferecidas Prefeitura de Nova Iguaçu como, por exemplo, o ‘Prefeitura Presente’, a ‘Casa do Professor’ e a ‘Casa da Inovação’ também foram suspensas;



Equipamentos públicos como a Casa de Cultura, Vila Olímpica e o Centro Olímpico estão fechados.