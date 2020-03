Jogador com passagem por Corinthians e Botafogo morre aos 21anos

Ramonzinho em ação pelo Botafogo Divulgação

O jogador Ramonzinho, que teve passagens por Corinthians e Botafogo, morreu nesta quarta-feira (18), aos 21 anos. O meio-campista tinha um problema grave de insuficiência renal.

Em seu site oficial, o Botafogo publicou uma nota lamentando o falecimento do jovem atleta e citou que o problema de saúde do jogador era decorrente da síndrome nefrótica.

O atleta defendeu a base do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. Antes, o meia teve passagem pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Após sair do Timão, Ramonzinho jogou pelo Botafogo e atualmente estava sem clube.

O Nova Iguaçu fez uma publicação nas redes sociais em memória de Ramonzinho: