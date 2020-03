Prefeitura suspende consultas ambulatoriais eletivas por tempo indeterminado

Nova Iguaçu – O prefeito Rogerio Lisboa e o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto, decidiram suspender, por tempo indeterminado, os atendimentos ambulatoriais. Esta foi mais uma medida tomada para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). A decisão, durante mais uma reunião do gabinete de crise, abrange não apenas as unidades de saúde públicas, mas também as privadas em toda a cidade.



A medida, no entanto, não é válida para consultas de cardiologia, oncologia, terapia renal substitutiva (TRS), pré-natal, psiquiatria e psicologia. Também não serão afetados pacientes que façam uso de medicamentos de uso contínuo, como diabéticos e hipertensos. Os demais atendimentos agendados dentro do período de suspensão serão reagendados.



Pacientes que apresentem sintomas de infecção por coronavírus continuarão sendo atendidos e orientados, de acordo com os sinais e sintomas apresentados, a manter-se em isolamento domiciliar ou até mesmo internados, caso seja necessário.



Outra medida adotada nesta quinta-feira foi a suspensão dos atendimentos presenciais nas Centrais de Atendimento e nos Plantões Fiscais da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, localizada no interior da Prefeitura de Nova Iguaçu, estarão suspensos até o próximo dia 30.



O atendimento será realizado exclusivamente através de e-mail, contato telefônico ou pelo Portal do Contribuinte. Com isso, ficam suspensos os prazos dos processos, fiscalizações e demais procedimentos administrativos.



Outras medidas já adotadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu.



- Situação de emergência decretada até 30 de março

- Escolas e creches fechadas neste período

- Hospital Geral de Nova Iguaçu e Maternidade Municipal Mariana Bulhões: visita ao paciente restrita a uma pessoa por dia

- Suspensão de cirurgias eletivas



- Prova de vida dos servidores inativos da Prefeitura de Nova Iguaçu suspensa por 15 dias, assim como o do Instituto de Previdência de Nova Iguaçu (Previni)

- Concursos da Guarda Municipal e seleção de estagiários Procuradoria Geral do Município adiados

- Programas, projetos, atividades e capacitações oferecidas Prefeitura de Nova Iguaçu suspensas



- Equipamentos públicos como a Casa de Cultura, Vila Olímpica e o Centro Olímpico fechados

- Comerciantes orientados a não abrirem seus estabelecimentos durante o período que durar a situação de emergência.