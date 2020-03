Nova Iguaçu – O curta-metragem de animação ‘O Filho do Vento’ está sendo disponibilizado gratuitamente na internet para as famílias que estão tendo que se adaptar à nova rotina das crianças sem aula, como medida de prevenção contra o coronavírus. A iniciativa é da Piraporiando, edtech e editora focada na diversidade. A fundadora, Janine Rodrigues, também preparou atividades para que a gurizada aproveite melhor o tempo.“Sabemos que esse isolamento e tudo que estamos vivendo é angustiante para as crianças. Então estamos apoiando as famílias com dicas para atividades brincantes e educativas ”, conta.O curta, exibido em diversos festivais de cinema do país, conta a história de um menino que tem um sonho: comer um pão doce. Mas para isso ele precisa dizer quem é sua família e onde mora. Mas ele não pode contar. E então inventa que é filho do vento. O acesso gratuito vai até o dia 17 de abril no link http://bit.ly/OFilhodoVento Janine também sugere duas outras atividades brincantes simples e sem a necessidade de muitos recursos.. Na ‘Como você me vê?’, a criança desenha uma pessoa da família e a mesma pessoa desenha a criança. Uma proposta brincante de perceber como a criança enxerga as pessoas a sua volta e que pode abrir espaço para diálogos criativos e educativos.Já em ‘Se esta história fosse minha ’ a recomendação é a leitura de um livro. Todos e todas sentam em roda. Juntos leem a história do livro e ao final as participantes, vão dando sua versão como como aquela história continua.A Piraporiando está dando outras dicas em seu Instagram sempre lúdicas e educativas https://www.instagram.com/piraporiando/