Nova Iguaçu - A partir do dia 23 de março, serão abertas 600 vagas em cursos profissionalizantes, totalmente on-line e gratuito, de Assistente de Pessoal e Tecnologia Assistiva. Já em abril, após o término do recesso, será a vez dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio acessarem materiais didáticos remotamente. A iniciativa é da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e da Fundação Cecierj, ambas vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.A ideia é oferecer qualificação para a população enquanto está em casa de quarentena devido ao novo coronavírus. As inscrições dos cursos abrem no dia 23 de março e vão até 8 de abril. O cadastro deverá ser realizado no site da Faetec ( www.faetec.rj.gov.br ). O processo seletivo será por meio de sorteio, que acontecerá no dia 9. Os candidatos sorteados serão matriculados automaticamente, devendo encaminhar os documentos exigidos em edital para validação das vagas. As aulas iniciam no dia 14 de abril.



O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, teve a iniciativa e também solicitou a criação dos dois novos cursos na grade das instituições. “Estamos empenhados e unindo forças para enfrentar a pandemia do Coronavírus. Vamos aproveitar o tempo, muitas vezes ocioso, e oferecer opções de formação profissional para a população fluminense. Serão 600 vagas distribuídas nos cursos de Assistente de Pessoal e Tecnologia Assistiva”, informou o secretário.





Conteúdo online para alunos da educação básica



Caso permaneça a suspensão das aulas presenciais no Estado em decorrência da pandemia do Covid-19, as fundações também vão colocar conteúdos de disciplinas de Educação Básica em plataformas digitais à disposição dos alunos dos ensinos fundamental e médio da Faetec.



No primeiro momento, serão cadastradas as unidades da Faetec que terão acesso ao sistema do Cecierj, bem como os professores nas áreas das respectivas matérias de formação. Em seguida, serão inseridos os estudantes já matriculados na Rede, que terão à sua disposição o conteúdo pedagógico dedicado à sua etapa escolar correspondente na instituição.



Para o presidente da Faetec, a medida visa à formação dos alunos e garantir o cumprimento das orientações do governo do Estado do Rio de Janeiro, a respeito da pandemia do Covid-19.



“ Nenhum aluno das 130 unidades ficará sem a possiblidade de seguir estudando durante esse período de isolamento social. De imediato, será dado prioridade ao conteúdo teórico. Mas, caso seja necessário, o conteúdo de laboratório será adaptado à plataforma. É um esforço deste Governo, por meio do secretário Leonardo Rodrigues, de promover formação educacional aos estudantes da Rede sem colocá-los em situação de risco”, garante o presidente da Faetec, Romulo Massacesi.