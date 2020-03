Nova Iguaçu vai usar sistema de drive thru para vacinação contra gripe

Nova Iguaçu - A Prefeitura vai começar a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza nesta segunda-feira, dia 23, utilizando o sistema de drive thru para evitar aglomerações. Além das 57 salas de imunização do município, a vacinação, que neste momento atende apenas a população idosa e profissionais da saúde, ocorrerá também no posto do Detran, no bairro Botafogo, e no estacionamento do Shopping Nova Iguaçu.

Nestes dois locais, exclusivos para idosos, eles serão vacinados sem que precisem sair do carro. É importante saber que a vacinação contra a gripe influenza não imuniza contra o coronavírus Covid-19. O funcionamento dos postos no Detran do bairro Botafogo (Estr. de Adrianópolis s/n) e no Shopping Nova Iguaçu (Av. Abílio Augusto Távora 1.111) será somente nesta semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já nas salas do município, o atendimento acontece em seu horário normal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



“É importante ressaltar que a vacina da gripe não previne o coronavírus. Mas ela é fundamental imunizar a população contra a influenza”, disse o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto, que faz um apelo. “Mantenham distância nas filas dos postos de imunização, evitem contato com as outras pessoas. Estas medidas podem evitar a disseminação do Covid-19”.



A ação contra a gripe influenza, que normalmente começaria na segunda quinzena de abril, foi antecipada por causa da Covid-19 e vai até 23 de maio. O Dia D será em 9 de maio. A medida tem como objetivo auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.



Na primeira etapa, que vai desta segunda até 15 de abril, serão priorizados idosos e os trabalhadores da área da saúde. Na sequência, até 8 de maio, serão imunizados professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. A partir de 9 de maio, o atendimento será feito prioritariamente às crianças de 6 meses a menores de 6 anos, adultos de 55 a 59 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e funcionários do sistema prisional.