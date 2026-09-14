Tentativas de venda foram identificadas em platafporma de negócios entre terceiros, o que é proibidoReprodução
A Prefeitura de Nova Iguaçu identificou mais de dez anúncios de unidades dos condomínios Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte, no Villa Provance. Os 900 apartamentos começaram a ser entregues no dia 3 de julho. Entre as ofertas encontradas, há imóveis à venda à vista e outros com entrada de R$ 10 mil e pagamento parcelado.
Pelas regras do programa e dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, uma negociação direta entre o beneficiário e um interessado não transfere a propriedade nem assegura ao comprador o direito sobre o apartamento. A transferência das unidades está sujeita às condições contratuais e aos procedimentos estabelecidos pela Caixa.
"Esses apartamentos fazem parte de uma política habitacional destinada a famílias de baixa renda, selecionadas a partir de critérios sociais e contempladas por sorteio. São imóveis com forte subsídio público para garantir moradia a quem realmente precisa e não podem ser comercializados livremente. A venda só é permitida após a quitação do imóvel, que ocorre em cinco anos”, afirmou Cleide Moreira, secretária municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu, ressaltando a ilegalidade da ação.
A Prefeitura encaminhou os anúncios à Caixa para apuração. A comercialização irregular pode resultar na rescisão do contrato, perda do imóvel e eventual devolução dos subsídios recebidos. Quem compra uma dessas unidades também corre o risco de pagar sem adquirir qualquer direito sobre o imóvel.
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