Agentes do 20º BPM apreenderam faca e celular usados pelo suspeito, que foi detido Reprodução/Polícia Militar

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Aline Martins
Um homem foi preso em flagrante após o roubo a um entregador de aplicativo no bairro Riachão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, o trabalhador teria sido atraído ao local por meio de um falso pedido antes de ser assaltado.
Policiais do 20º BPM patrulhavam a Estrada da Palhada quando foram acionados pelo entregador, que relatou ter acabado de ser vítima de um roubo. Após receberem as informações, os agentes seguiram até o endereço indicado pelo trabalhador.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram os suspeitos no local. Um dos envolvidos foi capturado durante a ação dos militares.
Cartão e celular foram encontrados
Com o homem preso, os policiais encontraram o cartão de débito pertencente ao entregador. Também foi apreendido um celular que, segundo a corporação, teria sido utilizado para realizar o falso pedido que levou a vítima ao endereço onde ocorreu o assalto.
Uma faca apontada como a arma utilizada durante o roubo também foi apreendida pelos agentes. As informações divulgadas não detalham quais outros objetos foram levados da vítima nem esclarecem a situação dos demais suspeitos mencionados na ocorrência.
Suspeito foi levado para a 58ª DP
Segundo a Polícia Militar, o homem capturado já possuía antecedente por tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi encaminhado à 58ª DP, onde a ocorrência foi registrada.
O suspeito permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça. A identidade dele não foi divulgada nas informações fornecidas. A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem, mas não foi localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.