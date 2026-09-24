Agentes do 20º BPM apreenderam faca e celular usados pelo suspeito, que foi detido Reprodução/Polícia Militar
Homem é preso após roubo a entregador de aplicativo em Nova Iguaçu
Segundo a PM, suspeito estava com cartão da vítima e celular usado para fazer falso pedido que teria atraído o trabalhador ao local
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Moradora de Cabuçu recebe 1ª conta de água em seu nome aos 39 anos
Documento passou a servir como comprovante de residência para Luciana Moura, que também foi incluída na Tarifa Social
Suspeito de integrar o Comando Vermelho é preso por roubo em Nova Iguaçu
Homem de 20 anos tinha mandado de prisão preventiva por roubo qualificado e é investigado por participação em crime no qual uma vítima foi baleada
Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Nova Iguaçu
Policiais do 20º BPM abordaram dois homens em uma motocicleta em Vila de Cava e apreenderam substâncias semelhantes a cocaína e loló
Casamento Comunitário eterniza histórias de casais em Nova Iguaçu
Cerimônia, Promovida gratuitamente pela Prefeitura, oficializou a união de 36 casais
Polícia Civil mira rede de receptadores de cargas roubadas no Rio
Operação cumpre nove mandados em cinco cidades e apreende mercadorias vencidas; Torniquete já soma 1.110 presos e R$ 56 milhões recuperados
Nova Iguaçu amplia atendimento noturno com sete unidades funcionando até 22h
Clínica da Família Myriam da Rocha Azeredo, na Cerâmica, é a mais nova unidade operando de segunda a sexta
Prefeitura de Nova Iguaçu orienta contribuintes a revisar notas fiscais de agosto após mudança no sistema de NFS-e
Conferência deve ser feita para permitir a correção de eventuais divergências
Moto roubada é rastreada por GPS e dois homens são presos em Nova Iguaçu
Veículo havia sido levado horas antes em Belford Roxo e localização permitiu ação conjunta das polícias Civil e Militar em Miguel Couto
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