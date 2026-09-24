Agentes do 20º BPM apreenderam faca e celular usados pelo suspeito, que foi detido - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam faca e celular usados pelo suspeito, que foi detido Reprodução/Polícia Militar

Publicado 24/09/2026 14:00

Um homem foi preso em flagrante após o roubo a um entregador de aplicativo no bairro Riachão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, o trabalhador teria sido atraído ao local por meio de um falso pedido antes de ser assaltado.

Policiais do 20º BPM patrulhavam a Estrada da Palhada quando foram acionados pelo entregador, que relatou ter acabado de ser vítima de um roubo. Após receberem as informações, os agentes seguiram até o endereço indicado pelo trabalhador.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram os suspeitos no local. Um dos envolvidos foi capturado durante a ação dos militares.

Cartão e celular foram encontrados

Com o homem preso, os policiais encontraram o cartão de débito pertencente ao entregador. Também foi apreendido um celular que, segundo a corporação, teria sido utilizado para realizar o falso pedido que levou a vítima ao endereço onde ocorreu o assalto.

Uma faca apontada como a arma utilizada durante o roubo também foi apreendida pelos agentes. As informações divulgadas não detalham quais outros objetos foram levados da vítima nem esclarecem a situação dos demais suspeitos mencionados na ocorrência.

Suspeito foi levado para a 58ª DP

Segundo a Polícia Militar, o homem capturado já possuía antecedente por tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi encaminhado à 58ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça. A identidade dele não foi divulgada nas informações fornecidas. A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem, mas não foi localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.