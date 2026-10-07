As bolsas coletadas são utilizadas em cirurgias, atendimentos de emergência e no tratamento de vítimas de traumas - Divulgação

As bolsas coletadas são utilizadas em cirurgias, atendimentos de emergência e no tratamento de vítimas de traumasDivulgação

Publicado 07/10/2026 09:44

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) faz um apelo à população para doar sangue e ajudar a reforçar os estoques da unidade. O Banco de Sangue precisa receber pelo menos 900 doações por mês para manter o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões. Todos os tipos sanguíneos são necessários, mas a maior urgência é pelos tipos O positivo e O negativo.

O Banco de Sangue funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 12h30. As bolsas coletadas são utilizadas em cirurgias, atendimentos de emergência e no tratamento de vítimas de traumas. O HGNI recebe diariamente pacientes que podem precisar de transfusão durante o atendimento.

O chamado à população ocorre também após a entrada em vigor de novos critérios para a doação de sangue. As medidas foram publicadas pelo Ministério da Saúde e passaram a valer em 1º de outubro, ampliando a possibilidade de participação de alguns grupos e reduzindo períodos de espera após determinados procedimentos.

Entre as mudanças está a possibilidade de doação por doadores regulares com mais de 70 anos e por adolescentes de 16 e 17 anos, desde que sejam atendidos os critérios de saúde e segurança estabelecidos.

Novas regras

As recomendações também modificaram os prazos para pessoas que passaram por alguns procedimentos. Quem fez tatuagem, maquiagem definitiva, aplicação de botox, preenchimento ou microagulhamento pode doar após quatro meses, caso cumpra os demais requisitos.

O mesmo período de quatro meses vale para pessoas que realizaram endoscopia ou colonoscopia. Já quem teve exposição a áreas consideradas de risco para malária deve aguardar 30 dias para realizar a doação, desde que também esteja dentro dos demais critérios exigidos.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, afirmou que as mudanças permitem ampliar o número de potenciais doadores e reforçou a convocação para que os moradores procurem o Banco de Sangue.

“Com os novos critérios, mais pessoas que antes não poderiam doar passam a ter essa possibilidade. Nosso convite é para que a população confira as orientações e procure o Banco de Sangue. Uma doação pode fazer toda a diferença para quem precisa”, destacou.

A relação completa de critérios e orientações para a doação pode ser consultada na página oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu, na seção destinada à doação de sangue.

