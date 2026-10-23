Criado em 2017, o programa já cadastrou cerca de 3 mil profissionais. Entre os espaços de venda estão 11 feiras de rua - Divulgação

Criado em 2017, o programa já cadastrou cerca de 3 mil profissionais. Entre os espaços de venda estão 11 feiras de ruaDivulgação

Publicado 23/10/2026 11:14





O cadastramento envolve duas etapas. Na primeira, o interessado deve preencher um formulário pela internet. Em seguida, será submetido a uma avaliação presencial, na qual precisará produzir uma peça artesanal diante de uma comissão avaliadora. Para participar, é necessário residir em Nova Iguaçu e apresentar comprovante de endereço.



Já o recadastramento é destinado aos profissionais que possuem carteira vencida ou realizaram o último cadastro ou atualização até 2024. Artesãos que estão há quatro anos ou mais sem renovar o registro também precisarão passar por uma nova avaliação prática e pela curadoria técnica.



A carteira do programa permite a participação em feiras e espaços de comercialização de artesanato no município, além de oferecer acesso a cursos e oficinas de capacitação. O documento também possibilita inscrições em eventos realizados no estado do Rio de Janeiro e em outras regiões do país, além de descontos na compra de materiais em estabelecimentos parceiros. A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) está com inscrições abertas até 30 de novembro para novos cadastros e recadastramentos no Programa Municipal de Artesanato. A iniciativa é voltada a artesãos que moram na cidade e desejam participar das atividades promovidas pela Prefeitura.O cadastramento envolve duas etapas. Na primeira, o interessado deve preencher um formulário pela internet. Em seguida, será submetido a uma avaliação presencial, na qual precisará produzir uma peça artesanal diante de uma comissão avaliadora. Para participar, é necessário residir em Nova Iguaçu e apresentar comprovante de endereço.Já o recadastramento é destinado aos profissionais que possuem carteira vencida ou realizaram o último cadastro ou atualização até 2024. Artesãos que estão há quatro anos ou mais sem renovar o registro também precisarão passar por uma nova avaliação prática e pela curadoria técnica.A carteira do programa permite a participação em feiras e espaços de comercialização de artesanato no município, além de oferecer acesso a cursos e oficinas de capacitação. O documento também possibilita inscrições em eventos realizados no estado do Rio de Janeiro e em outras regiões do país, além de descontos na compra de materiais em estabelecimentos parceiros.

Programa já beneficiou mais de três mil pessoas



Criado em 2017, o Programa Municipal de Artesanato já cadastrou aproximadamente 3 mil profissionais. Atualmente, os participantes contam com 11 feiras de rua, a loja colaborativa Fenig Mais Top, no TopShopping, e o Quiosque das Artes, em Comendador Soares, como espaços de comercialização.



Os artesãos também podem participar de eventos tradicionais do município, como as festas de Santo Antônio, de São Jorge e do Aipim.



As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site da Fenig, onde estão disponíveis o edital e o formulário, ou presencialmente na sede da Fundação, localizada na Rua Governador Portela, nº 812, segundo andar, no Centro de Nova Iguaçu.