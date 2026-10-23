A visita faz parte de uma imersão acadêmica no Brasil e dá continuidade ao contato iniciado no ano passado - Divulgação

A visita faz parte de uma imersão acadêmica no Brasil e dá continuidade ao contato iniciado no ano passadoDivulgação

Publicado 23/10/2026 11:49





A visita integra uma imersão acadêmica realizada pelos doutorandos no Brasil e marca o retorno do grupo à unidade escolar, que já havia recebido os pesquisadores no ano passado. Desta vez, os visitantes puderam acompanhar as mudanças implementadas desde o primeiro encontro e trocar experiências com os profissionais da educação. As conversas contaram com tradução simultânea.



Durante a programação, os pesquisadores conheceram a rotina da escola, observaram atividades pedagógicas e conversaram com a equipe sobre os desafios do ensino público. Também foram discutidas estratégias utilizadas no município e os resultados observados no processo de aprendizagem dos alunos.



A secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, destacou a importância do intercâmbio de experiências entre os profissionais da rede e pesquisadores estrangeiros.



“Como professora e representante da pasta, é uma alegria muito grande ter pesquisadores e educadores das universidades internacionais conhecendo e aprendendo como fazemos a educação municipal e as políticas públicas acontecerem. Tivemos uma manhã de troca sobre o processo educacional, a alfabetização, a educação infantil e a primeira infância”, afirmou. Um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, visitou, na última terça-feira (20), a Escola Municipal Maria Eliondas dos Santos, no bairro Cobrex, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O objetivo foi conhecer as práticas pedagógicas desenvolvidas pela rede municipal de ensino, principalmente nas áreas de alfabetização, letramento, educação infantil e primeira infância.A visita integra uma imersão acadêmica realizada pelos doutorandos no Brasil e marca o retorno do grupo à unidade escolar, que já havia recebido os pesquisadores no ano passado. Desta vez, os visitantes puderam acompanhar as mudanças implementadas desde o primeiro encontro e trocar experiências com os profissionais da educação. As conversas contaram com tradução simultânea.Durante a programação, os pesquisadores conheceram a rotina da escola, observaram atividades pedagógicas e conversaram com a equipe sobre os desafios do ensino público. Também foram discutidas estratégias utilizadas no município e os resultados observados no processo de aprendizagem dos alunos.A secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, destacou a importância do intercâmbio de experiências entre os profissionais da rede e pesquisadores estrangeiros.“Como professora e representante da pasta, é uma alegria muito grande ter pesquisadores e educadores das universidades internacionais conhecendo e aprendendo como fazemos a educação municipal e as políticas públicas acontecerem. Tivemos uma manhã de troca sobre o processo educacional, a alfabetização, a educação infantil e a primeira infância”, afirmou.

Avaliação dos trabalhos

Para a diretora da Escola Municipal Maria Eliondas dos Santos, Clarice Costa, o retorno dos pesquisadores também permitiu avaliar o trabalho desenvolvido ao longo do último ano, incluindo as ações que precisaram de ajustes.



“Foi um presente ter eles aqui, poder compartilhar nossas experiências e vivências. Como eles vieram no ano passado, pudemos fazer um contraponto: o que planejamos naquele período, o que construímos, o que deu certo e o que foi necessário aprimorar e reformular para chegar aos resultados de hoje”, declarou.