Legislação busca ampliar as possibilidades de regularização para os contribuintes e recuperar recursos para os cofres públicos - Divulgação

Legislação busca ampliar as possibilidades de regularização para os contribuintes e recuperar recursos para os cofres públicosDivulgação

Publicado 23/10/2026 12:22





As novas regras abrangem dívidas de impostos, taxas e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa, incluindo aqueles que já são discutidos em processos administrativos ou judiciais. A legislação permite que tanto os contribuintes quanto a prefeitura apresentem propostas de negociação, além da possibilidade de adesão a condições estabelecidas por meio de editais públicos.



De acordo com o município, a medida busca ampliar as alternativas para que pessoas físicas e jurídicas regularizem pendências financeiras, ao mesmo tempo em que permite à administração pública recuperar valores devidos aos cofres municipais. As negociações deverão seguir critérios previstos na legislação, respeitando o interesse público e as exigências legais.



O prefeito Dudu Reina afirmou que a nova lei pretende oferecer mais possibilidades de regularização aos contribuintes e melhorar a recuperação de receitas municipais. Prefeitura de Nova Iguaçu estabeleceu novas regras para facilitar a negociação de dívidas de contribuintes com o município. A Lei Complementar nº 106/2026 permite a realização de acordos para regularização de débitos, cria a Câmara de Mediação e Conciliação Tributária e estabelece procedimentos específicos para cobranças de baixo valor. Segundo a administração municipal, Nova Iguaçu é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a reunir esses instrumentos em uma legislação.As novas regras abrangem dívidas de impostos, taxas e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa, incluindo aqueles que já são discutidos em processos administrativos ou judiciais. A legislação permite que tanto os contribuintes quanto a prefeitura apresentem propostas de negociação, além da possibilidade de adesão a condições estabelecidas por meio de editais públicos.De acordo com o município, a medida busca ampliar as alternativas para que pessoas físicas e jurídicas regularizem pendências financeiras, ao mesmo tempo em que permite à administração pública recuperar valores devidos aos cofres municipais. As negociações deverão seguir critérios previstos na legislação, respeitando o interesse público e as exigências legais.O prefeito Dudu Reina afirmou que a nova lei pretende oferecer mais possibilidades de regularização aos contribuintes e melhorar a recuperação de receitas municipais.

“Nosso objetivo é oferecer caminhos legais para que os contribuintes possam regularizar suas pendências, ao mesmo tempo em que o município aprimora a recuperação de recursos importantes para a prestação de serviços públicos”, declarou.

Câmara de conciliação buscará soluções para conflitos tributários



Uma das principais mudanças previstas na legislação é a criação da Câmara de Mediação e Conciliação Tributária, responsável por buscar soluções negociadas para conflitos envolvendo dívidas municipais. O mecanismo permitirá ampliar o diálogo entre contribuintes e administração pública, com a possibilidade de resolver pendências por meio de acordos que observem os requisitos legais.



Segundo o procurador-geral do município, João Bosco Won Held Gonçalves Filho, a negociação de débitos não representa a concessão automática de benefícios ou a renúncia de valores devidos à administração pública.

“A negociação não significa abrir mão automaticamente de recursos públicos. É uma forma de buscar a regularização das dívidas com transparência, respeito à legislação e garantia do interesse público”, explicou.



Débitos de baixo valor terão procedimentos específicos



A Lei Complementar nº 106/2026 também estabelece regras próprias para a cobrança de débitos considerados de baixo valor. A proposta é tornar os procedimentos mais eficientes, permitindo que o município adote medidas adequadas às características dessas pendências e ao interesse da administração pública.



Com a regulamentação, a Prefeitura de Nova Iguaçu pretende ampliar os instrumentos disponíveis para a recuperação de créditos municipais e oferecer alternativas de negociação aos contribuintes que possuem dívidas inscritas em dívida ativa. A aplicação dos acordos deverá seguir as condições estabelecidas pela legislação e, quando houver, pelos editais públicos de adesão.