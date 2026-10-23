Iniciativa da Brigada Florestal Voluntária prevê o plantio de 200 mudas nativas da Mata Atlântica - Divulgação

Iniciativa da Brigada Florestal Voluntária prevê o plantio de 200 mudas nativas da Mata AtlânticaDivulgação

Publicado 23/10/2026 14:00





A concentração dos voluntários está marcada para as 8h15, na esquina da Rua Miguel Teixeira Carvalho com a Avenida Abílio Augusto Távora, próximo à Universidade Iguaçu (UNIG), no bairro da Luz. A saída em direção à área de plantio está prevista para as 8h30. Crianças também poderão participar da atividade, desde que acompanhadas por seus responsáveis.



Além do plantio das mudas, a programação contará com atividades educativas sobre preservação ambiental e prevenção de incêndios. Brigadistas e voluntários compartilharão experiências, apresentarão equipamentos utilizados no combate ao fogo e orientarão os participantes sobre medidas de proteção das áreas verdes do município.

Prefeitura de Nova Iguaçu realiza, neste sábado (24), um mutirão de reflorestamento na Serra do Vulcão, com o plantio de 200 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A atividade, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e organizada pela Brigada Florestal Voluntária, será aberta à participação da população e terá como objetivo contribuir para a recuperação de áreas afetadas por incêndios florestais. Não será necessário fazer inscrição antecipada.A concentração dos voluntários está marcada para as 8h15, na esquina da Rua Miguel Teixeira Carvalho com a Avenida Abílio Augusto Távora, próximo à Universidade Iguaçu (UNIG), no bairro da Luz. A saída em direção à área de plantio está prevista para as 8h30. Crianças também poderão participar da atividade, desde que acompanhadas por seus responsáveis.Além do plantio das mudas, a programação contará com atividades educativas sobre preservação ambiental e prevenção de incêndios. Brigadistas e voluntários compartilharão experiências, apresentarão equipamentos utilizados no combate ao fogo e orientarão os participantes sobre medidas de proteção das áreas verdes do município.

Incêndios já atingiram 331 hectares em Nova Iguaçu



O mutirão acontece em meio ao aumento da área atingida por incêndios florestais no município. Segundo dados da plataforma MapBiomas apresentados pela prefeitura, o fogo já afetou 331 hectares de vegetação em Nova Iguaçu ao longo de 2026. O número representa um crescimento de aproximadamente 30% em comparação com 2025, quando foram registrados 253 hectares atingidos.



Apesar da alta neste ano, os dados apontam uma redução expressiva no período anterior. Em 2024, os incêndios atingiram 1.162 hectares, área cerca de 4,5 vezes maior do que a registrada em 2025. A queda de aproximadamente 78% entre esses dois anos foi a maior desde 2019, início da série histórica considerada no levantamento.



As ações de reflorestamento fazem parte das medidas adotadas pelo município para recuperar a vegetação e incentivar a participação dos moradores na preservação ambiental, especialmente em regiões mais vulneráveis à ocorrência de queimadas.



Brigada voluntária reúne mais de 250 agentes capacitados



Criada em 2023, a Brigada Florestal Voluntária de Nova Iguaçu conta atualmente com mais de 250 integrantes preparados para atuar na prevenção e no combate a incêndios florestais. Os voluntários recebem capacitação por meio de cursos oferecidos pela prefeitura, com orientações técnicas para garantir maior segurança durante as atividades.



Desde a criação da brigada, dez turmas já concluíram a formação. Além do enfrentamento aos incêndios, os agentes participam de iniciativas de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas. A previsão é que novas inscrições para os cursos de formação sejam abertas em 2027.