Aulas de reforço do ENEM serão realizadas no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

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Aline Martins
Estudantes da Baixada Fluminense que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão reforçar a preparação para as provas em dois aulões gratuitos no Shopping Nova Iguaçu. Os encontros estão marcados para os dias 29 de outubro e 5 de novembro, sempre das 17h às 19h, na Arena da Pedreira, localizada no palco da Praça de Alimentação.

As atividades serão realizadas em parceria com a Escola Firjan e o SESI, com revisões divididas de acordo com as disciplinas cobradas em cada dia do exame.

O primeiro encontro acontece nesta quinta-feira (29) e será dedicado às áreas de Linguagens e Ciências Humanas. Os estudantes poderão revisar conteúdos de português, redação, literatura, história, geografia, filosofia e sociologia.

Na semana seguinte, em 5 de novembro, a programação será voltada às disciplinas de matemática, biologia, física e química, que integram as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Exames em novembro

Os aulões acontecem poucos dias antes da aplicação do Enem 2026. Neste ano, o exame será realizado nos domingos de 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os candidatos responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzir uma redação. A prova terá duração de cinco horas e meia, com início às 13h30 e término às 19h.

Já no dia 15, serão aplicadas as questões de Matemática e Ciências da Natureza. Os participantes terão cinco horas para concluir o exame, das 13h30 às 18h30.

Ampliar acesso a estudantes

Segundo Ludmila Martins, gerente de Marketing e Vendas do Shopping Nova Iguaçu, a proposta é ampliar o acesso dos estudantes da região a atividades de preparação para o exame.

Os encontros serão realizados na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu. A participação é gratuita, e o material divulgado não informa necessidade de inscrição antecipada.