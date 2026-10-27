Aulas de reforço do ENEM serão realizadas no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Aulas de reforço do ENEM serão realizadas no Shopping Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 27/10/2026 16:06 | Atualizado 27/10/2026 16:07





As atividades serão realizadas em parceria com a Escola Firjan e o SESI, com revisões divididas de acordo com as disciplinas cobradas em cada dia do exame.



O primeiro encontro acontece nesta quinta-feira (29) e será dedicado às áreas de Linguagens e Ciências Humanas. Os estudantes poderão revisar conteúdos de português, redação, literatura, história, geografia, filosofia e sociologia.



Na semana seguinte, em 5 de novembro, a programação será voltada às disciplinas de matemática, biologia, física e química, que integram as áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Estudantes da Baixada Fluminense que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão reforçar a preparação para as provas em dois aulões gratuitos no Shopping Nova Iguaçu. Os encontros estão marcados para os dias 29 de outubro e 5 de novembro, sempre das 17h às 19h, na Arena da Pedreira, localizada no palco da Praça de Alimentação.As atividades serão realizadas em parceria com a Escola Firjan e o SESI, com revisões divididas de acordo com as disciplinas cobradas em cada dia do exame.O primeiro encontro acontece nesta quinta-feira (29) e será dedicado às áreas de Linguagens e Ciências Humanas. Os estudantes poderão revisar conteúdos de português, redação, literatura, história, geografia, filosofia e sociologia.Na semana seguinte, em 5 de novembro, a programação será voltada às disciplinas de matemática, biologia, física e química, que integram as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Exames em novembro

Os aulões acontecem poucos dias antes da aplicação do Enem 2026. Neste ano, o exame será realizado nos domingos de 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os candidatos responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzir uma redação. A prova terá duração de cinco horas e meia, com início às 13h30 e término às 19h.



Já no dia 15, serão aplicadas as questões de Matemática e Ciências da Natureza. Os participantes terão cinco horas para concluir o exame, das 13h30 às 18h30.

Ampliar acesso a estudantes

Segundo Ludmila Martins, gerente de Marketing e Vendas do Shopping Nova Iguaçu, a proposta é ampliar o acesso dos estudantes da região a atividades de preparação para o exame.



Os encontros serão realizados na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu. A participação é gratuita, e o material divulgado não informa necessidade de inscrição antecipada.