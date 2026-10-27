A Prefeitura de Nova Iguaçu pretende ampliar o projeto para 3.270 residências, beneficiando aproximadamente 13 mil pessoas - Divulgação

A Prefeitura de Nova Iguaçu pretende ampliar o projeto para 3.270 residências, beneficiando aproximadamente 13 mil pessoasDivulgação

Publicado 27/10/2026 19:14





O reconhecimento foi entregue na segunda-feira (26), durante o Seminário de Integração Metropolitana, realizado no Píer Mauá, na região central do Rio. A premiação é promovida pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM) da Prefeitura do Rio e reconhece projetos públicos com resultados nos municípios da Região Metropolitana.



Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), o projeto Gestão Integrada de Recursos Hídricos em Áreas Protegidas e Rurais tem como objetivo melhorar as condições sanitárias das comunidades rurais e reduzir a contaminação dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da região.



Atualmente, os sistemas instalados têm capacidade para tratar aproximadamente 1 milhão de litros de esgoto por dia. O atendimento alcança localidades de 11 bairros do município, onde parte das famílias não contava com soluções adequadas de tratamento de resíduos domésticos. Um projeto de saneamento rural que atende cerca de 7.200 moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , conquistou o primeiro lugar no Prêmio SEIM Integrando Ações 2026, na categoria “Projetos de Sucesso já Implementados”. A iniciativa instalou gratuitamente sistemas de tratamento de esgoto em 1.800 residências, entre 2023 e 2025, e contribuiu para a redução de 48% nos casos de diarreia nas localidades beneficiadas, segundo dados divulgados pela prefeitura.O reconhecimento foi entregue na segunda-feira (26), durante o Seminário de Integração Metropolitana, realizado no Píer Mauá, na região central do Rio. A premiação é promovida pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM) da Prefeitura do Rio e reconhece projetos públicos com resultados nos municípios da Região Metropolitana.Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), o projeto Gestão Integrada de Recursos Hídricos em Áreas Protegidas e Rurais tem como objetivo melhorar as condições sanitárias das comunidades rurais e reduzir a contaminação dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da região.Atualmente, os sistemas instalados têm capacidade para tratar aproximadamente 1 milhão de litros de esgoto por dia. O atendimento alcança localidades de 11 bairros do município, onde parte das famílias não contava com soluções adequadas de tratamento de resíduos domésticos.

Projeto tem cinco anos

A iniciativa começou a ser estruturada em 2021, após um acordo de cooperação técnica com o Comitê Guandu e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP).



As primeiras instalações ocorreram em 2023, por meio do Sanear Guandu I, que contemplou Jaceruba, Rio D'Ouro, Campo Alegre, Marapicu e Prados Verdes. Em 2025, o atendimento avançou com o Sanear Guandu II, incluindo Adrianópolis e Tinguazinho, além do Sanear BG, desenvolvido em Tinguá, na região hidrográfica da Baía de Guanabara.



O engenheiro ambiental Frederico Ayres Pinheiro, coordenador técnico de Meio Ambiente da SEMAM, recebeu o prêmio em nome do município. Ele destacou a participação das famílias e das equipes envolvidas na execução do projeto.

Participação de moradores

Além da instalação dos sistemas de esgoto, o trabalho inclui visitas domiciliares, reuniões com moradores e atividades de educação ambiental. Nas unidades de ensino, o programa “SEMAM vai à Escola” aborda temas relacionados à preservação da água e ao funcionamento do saneamento básico.



Outra frente envolve o mapeamento ambiental do município. Um levantamento realizado pela SEMAM identificou cerca de 2.600 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs), incluindo nascentes, margens de rios e topos de morros, distribuídos por sete Áreas de Proteção Ambiental (APAs) municipais, que somam mais de 13 mil hectares.



As informações são utilizadas para definir regiões prioritárias para a expansão do saneamento e para a recuperação de áreas degradadas.



A Prefeitura de Nova Iguaçu pretende ampliar o projeto para 3.270 residências, beneficiando aproximadamente 13 mil pessoas. As próximas etapas também preveem a recuperação de matas ciliares e novas ações de educação ambiental, com participação de escolas e comunidades da zona rural.