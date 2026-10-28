As alunas também participam de atividades práticas, mentorias e encontros para troca de experiências - Divulgação

As alunas também participam de atividades práticas, mentorias e encontros para troca de experiênciasDivulgação

Publicado 28/10/2026 12:51





A formação foi dividida em quatro turmas, sendo duas destinadas a mulheres que trabalham na informalidade e outras duas a empreendedoras formalizadas. As primeiras atividades começaram em agosto, e a nova fase dá continuidade ao atendimento das participantes selecionadas.



O conteúdo inclui gestão financeira, estratégias de divulgação, formalização e acesso ao crédito. As alunas também participam de atividades práticas, mentorias e encontros para troca de experiências. Ao final, aquelas que alcançarem pelo menos 75% de presença nas atividades presenciais receberão certificado emitido pelo GovPar. Mais de 200 mulheres foram selecionadas para participar de um programa gratuito de capacitação em empreendedorismo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O projeto Elas no Comando, que recebeu mais de 500 inscrições, iniciou uma nova etapa de formação voltada a empreendedoras que já possuem Microempreendedor Individual (MEI), CNPJ ou empresa formalizada. A iniciativa busca ajudar as participantes a organizar as finanças, ampliar as vendas e desenvolver seus negócios.A formação foi dividida em quatro turmas, sendo duas destinadas a mulheres que trabalham na informalidade e outras duas a empreendedoras formalizadas. As primeiras atividades começaram em agosto, e a nova fase dá continuidade ao atendimento das participantes selecionadas.O conteúdo inclui gestão financeira, estratégias de divulgação, formalização e acesso ao crédito. As alunas também participam de atividades práticas, mentorias e encontros para troca de experiências. Ao final, aquelas que alcançarem pelo menos 75% de presença nas atividades presenciais receberão certificado emitido pelo GovPar.

De latinhas recolhidas nas ruas à produção de bonecas

Entre as participantes está Elaine Cunha da Silva, de 41 anos, que encontrou no artesanato uma fonte de renda para a família. Há dez anos, ela começou a recolher latinhas e papelão para vender e conseguir pagar um curso de confecção de bebês reborn, bonecas realistas que reproduzem características de recém-nascidos.



Mesmo diante da desconfiança de familiares, Elaine decidiu investir na atividade. Atualmente, produz bonecas que custam, em média, R$ 1.500, dependendo dos detalhes de cada peça.



“Na época, o curso era muito caro e eu não tinha condições de pagar. Comecei a catar latinhas e papelão para conseguir o dinheiro. Minha família achou que era loucura, mas eu entrei de cabeça porque sabia que era aquilo que queria fazer”, contou.



O trabalho se tornou sua profissão e passou a contribuir para as despesas domésticas. Agora, a empreendedora busca aperfeiçoar os conhecimentos para continuar desenvolvendo a atividade.

Transformar produção de nhoques em fábrica

Outra participante é Quelis Mendonça Lopes, de 44 anos, moradora do Jardim Alvorada. Ela começou a vender empadões há quatro anos, quando precisava complementar a renda para pagar um plano de saúde durante um tratamento para engravidar.



Formada em um curso técnico de Gastronomia pelo Senac de Duque de Caxias aos 23 anos, Quelis havia seguido outros caminhos profissionais antes de retomar a atividade na cozinha.



Para conquistar clientes, passou a comercializar diferentes produtos, como café, empadões e pão com carne, inclusive na Rodovia Washington Luiz. Durante esse período, conciliou o emprego formal com a produção de alimentos, trabalhando de madrugada e realizando entregas de marmitas em transporte público. Agora, pretende ampliar a produção e abrir uma fábrica de nhoques.



“Passei por muitos momentos em que não sabia qual caminho seguir, se continuava empreendendo ou voltava para o mercado de trabalho. O Elas no Comando chegou quando eu estava cheia de dúvidas e foi um divisor de águas”, afirmou.

Programa terá feira para divulgação dos negócios

Além das aulas, o projeto prevê a realização do Café com Elas, encontro programado para o fim de outubro. A atividade será voltada à troca de experiências e à criação de contatos profissionais entre mulheres de diferentes setores.



A programação também inclui a Feira Elas no Comando, prevista para o encerramento da formação. Na ocasião, as participantes poderão apresentar produtos, divulgar serviços e ampliar a visibilidade de seus empreendimentos.



Segundo Laura Rosa, embaixadora do projeto, a capacitação foi estruturada para atender mulheres em diferentes fases de desenvolvimento profissional. “Muitas já têm talento, clientes e um negócio construído com muito esforço, mas querem entender como organizar melhor essa atividade e crescer. A capacitação oferece ferramentas para que elas possam enxergar novas possibilidades e tomar decisões mais preparadas sobre o futuro dos próprios negócios”, explicou.



A proposta é oferecer ferramentas de gestão e criar uma rede de apoio entre empreendedoras da cidade, incluindo mulheres que precisam conciliar a atividade profissional com os cuidados com os filhos e outras responsabilidades familiares.