Inscrições estão abertas para cursos gratuitos de capacitação em Nova Iguaçu - Divulgação

Inscrições estão abertas para cursos gratuitos de capacitação em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 31/10/2026 12:48





As oportunidades são destinadas a artistas, produtores culturais, estudantes e empreendedores que buscam aprimorar conhecimentos em gestão, comunicação e novas tecnologias. As inscrições já podem ser feitas pela internet, por meio de formulários específicos para cada curso.



Uma das opções é a formação em Empreendedorismo Cultural, ministrada por Rômulo Sales. As aulas abordarão a elaboração de projetos, a organização de iniciativas artísticas e estratégias para tornar negócios culturais mais sustentáveis.



Outra capacitação será voltada ao Marketing Digital aplicado à Economia Criativa, com conteúdos relacionados ao uso de ferramentas de comunicação e divulgação de projetos no ambiente digital.



Já o curso de Inteligência Artificial aplicada à Economia Criativa pretende apresentar possibilidades de utilização da tecnologia em atividades e projetos do setor cultural. O Teatro Nova Iguaçu Petrobras, na Baixada Fluminense, está com inscrições abertas para três cursos gratuitos nas áreas de inteligência artificial, marketing digital e empreendedorismo cultural. As formações são oferecidas pela Escola de Artes Técnicas (EAT) e têm como objetivo capacitar profissionais e interessados em desenvolver projetos ligados à Economia Criativa.As oportunidades são destinadas a artistas, produtores culturais, estudantes e empreendedores que buscam aprimorar conhecimentos em gestão, comunicação e novas tecnologias. As inscrições já podem ser feitas pela internet, por meio de formulários específicos para cada curso.Uma das opções é a formação em Empreendedorismo Cultural, ministrada por Rômulo Sales. As aulas abordarão a elaboração de projetos, a organização de iniciativas artísticas e estratégias para tornar negócios culturais mais sustentáveis.Outra capacitação será voltada ao Marketing Digital aplicado à Economia Criativa, com conteúdos relacionados ao uso de ferramentas de comunicação e divulgação de projetos no ambiente digital.Já o curso de Inteligência Artificial aplicada à Economia Criativa pretende apresentar possibilidades de utilização da tecnologia em atividades e projetos do setor cultural.

Inscrições pela internet

s interessados podem escolher uma das três formações e realizar o cadastro gratuitamente pelos links disponibilizados pela organização.

Até o momento, não foram divulgados o número de vagas, as datas de início das aulas, os dias da semana nem os horários das turmas. As informações serão anunciadas posteriormente pelos canais oficiais do Teatro Nova Iguaçu Petrobras e da Escola de Artes Técnicas.

Formação busca atender profissionais da área cultural

A iniciativa faz parte das atividades da Escola de Artes Técnicas, que oferece oportunidades de formação para pessoas interessadas em atuar no setor cultural e criativo. A proposta é disponibilizar conhecimentos que possam ser utilizados tanto na elaboração de novos projetos quanto no desenvolvimento de iniciativas já existentes.



As atualizações sobre as turmas e o calendário das capacitações poderão ser acompanhadas pelas redes sociais do Teatro Nova Iguaçu Petrobras e pelo perfil da Escola de Artes Técnicas no Instagram, @escoladeartetecnicas.