Evento terá a chegada do Papai Noel e decoração inspirada nos encontros de famíliaDivulgação
O Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, inaugura neste domingo (1º) a programação de Natal de 2026, com a chegada do Papai Noel, apresentações culturais e atividades para crianças. Batizado de “Natal no Quintal”, o evento começa às 16h e terá atrações inspiradas nas tradições familiares da região, além da abertura oficial da decoração natalina.
A programação terá início com uma bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de balões, pipoca e algodão-doce. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral que retrata situações comuns nas comemorações de Natal das famílias da Baixada, como brincadeiras de rua, encontros nos quintais e reuniões em torno da ceia.
Após o espetáculo, o Papai Noel fará sua chegada ao shopping e participará de um cortejo pelo empreendimento, marcando a abertura da decoração temática.
O encerramento está previsto para as 19h, com apresentações de sete escolas de dança da região no palco da Praça de Alimentação. Os grupos apresentarão coreografias natalinas.
A programação terá início com uma bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de balões, pipoca e algodão-doce. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral que retrata situações comuns nas comemorações de Natal das famílias da Baixada, como brincadeiras de rua, encontros nos quintais e reuniões em torno da ceia.
Após o espetáculo, o Papai Noel fará sua chegada ao shopping e participará de um cortejo pelo empreendimento, marcando a abertura da decoração temática.
O encerramento está previsto para as 19h, com apresentações de sete escolas de dança da região no palco da Praça de Alimentação. Os grupos apresentarão coreografias natalinas.
Decoração terá árvores temáticas e espaços para fotos
A decoração deste ano terá elementos tradicionais do Natal e ambientes preparados para receber os visitantes. Entre as atrações estão uma árvore vazada, pela qual o público poderá passar, e uma árvore de palavras com seis metros de altura.
O espaço também contará com guirlandas, bolas natalinas e cenários destinados a fotografias, incluindo estruturas instaladas na área externa do shopping.
Segundo Ludmila Martins, gerente de Marketing e Vendas do Shopping Nova Iguaçu, a proposta é aproximar a programação das experiências vividas pelas famílias da região. “Quando pensamos em um Natal no quintal, falamos de memórias simples, mas muito afetivas: das crianças brincando, das famílias reunidas e dos encontros que ficam marcados”, afirmou.
O espaço também contará com guirlandas, bolas natalinas e cenários destinados a fotografias, incluindo estruturas instaladas na área externa do shopping.
Segundo Ludmila Martins, gerente de Marketing e Vendas do Shopping Nova Iguaçu, a proposta é aproximar a programação das experiências vividas pelas famílias da região. “Quando pensamos em um Natal no quintal, falamos de memórias simples, mas muito afetivas: das crianças brincando, das famílias reunidas e dos encontros que ficam marcados”, afirmou.
Circuito infantil já está em funcionamento
Além da programação de abertura, o shopping oferece o Circuito de Natal, instalado na Praça de Eventos. A atração reúne pula-pula, escorrega e túnel de obstáculos, com capacidade para até 50 participantes simultaneamente.
O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.
Pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. O valor dos ingressos não foi informado pela organização.
O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.
Pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. O valor dos ingressos não foi informado pela organização.
Papai Noel receberá visitantes durante a temporada
Depois da chegada oficial, o Papai Noel continuará recebendo crianças e famílias no Shopping Nova Iguaçu ao longo da temporada natalina. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.
O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, no bairro da Luz. A programação de inauguração do “Natal no Quintal” começa às 16h deste domingo (1º), com apresentação das escolas de dança prevista para as 19h.
O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, no bairro da Luz. A programação de inauguração do “Natal no Quintal” começa às 16h deste domingo (1º), com apresentação das escolas de dança prevista para as 19h.
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