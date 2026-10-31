Evento terá a chegada do Papai Noel e decoração inspirada nos encontros de família - Divulgação

Evento terá a chegada do Papai Noel e decoração inspirada nos encontros de famíliaDivulgação

Publicado 31/10/2026 17:44





A programação terá início com uma bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de balões, pipoca e algodão-doce. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral que retrata situações comuns nas comemorações de Natal das famílias da Baixada, como brincadeiras de rua, encontros nos quintais e reuniões em torno da ceia.



Após o espetáculo, o Papai Noel fará sua chegada ao shopping e participará de um cortejo pelo empreendimento, marcando a abertura da decoração temática.



O encerramento está previsto para as 19h, com apresentações de sete escolas de dança da região no palco da Praça de Alimentação. Os grupos apresentarão coreografias natalinas. O Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , inaugura neste domingo (1º) a programação de Natal de 2026, com a chegada do Papai Noel, apresentações culturais e atividades para crianças. Batizado de “Natal no Quintal”, o evento começa às 16h e terá atrações inspiradas nas tradições familiares da região, além da abertura oficial da decoração natalina.A programação terá início com uma bandinha infantil, artistas circenses e distribuição de balões, pipoca e algodão-doce. Às 17h30, o público poderá acompanhar uma apresentação teatral que retrata situações comuns nas comemorações de Natal das famílias da Baixada, como brincadeiras de rua, encontros nos quintais e reuniões em torno da ceia.Após o espetáculo, o Papai Noel fará sua chegada ao shopping e participará de um cortejo pelo empreendimento, marcando a abertura da decoração temática.O encerramento está previsto para as 19h, com apresentações de sete escolas de dança da região no palco da Praça de Alimentação. Os grupos apresentarão coreografias natalinas.

Decoração terá árvores temáticas e espaços para fotos

A decoração deste ano terá elementos tradicionais do Natal e ambientes preparados para receber os visitantes. Entre as atrações estão uma árvore vazada, pela qual o público poderá passar, e uma árvore de palavras com seis metros de altura.



O espaço também contará com guirlandas, bolas natalinas e cenários destinados a fotografias, incluindo estruturas instaladas na área externa do shopping.



Segundo Ludmila Martins, gerente de Marketing e Vendas do Shopping Nova Iguaçu, a proposta é aproximar a programação das experiências vividas pelas famílias da região. “Quando pensamos em um Natal no quintal, falamos de memórias simples, mas muito afetivas: das crianças brincando, das famílias reunidas e dos encontros que ficam marcados”, afirmou.

Circuito infantil já está em funcionamento

Além da programação de abertura, o shopping oferece o Circuito de Natal, instalado na Praça de Eventos. A atração reúne pula-pula, escorrega e túnel de obstáculos, com capacidade para até 50 participantes simultaneamente.



O espaço é destinado a crianças de 2 a 13 anos e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



Pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. O valor dos ingressos não foi informado pela organização.

Papai Noel receberá visitantes durante a temporada

Depois da chegada oficial, o Papai Noel continuará recebendo crianças e famílias no Shopping Nova Iguaçu ao longo da temporada natalina. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, no bairro da Luz. A programação de inauguração do “Natal no Quintal” começa às 16h deste domingo (1º), com apresentação das escolas de dança prevista para as 19h.