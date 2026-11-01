Emerson Sheik visitou Câmara Muncipal de Nova Iguçu nesta semana - Divulgação

Emerson Sheik visitou Câmara Muncipal de Nova Iguçu nesta semanaDivulgação

Publicado 01/11/2026 16:47





As medidas estabelecem diretrizes para incentivar comportamentos seguros entre motociclistas, combater situações de intimidação em espaços esportivos e recreativos e prevenir transtornos provocados por encontros de motocicletas que possam comprometer a segurança de pedestres, motoristas e moradores.



Além dessas propostas, os vereadores aprovaram, em primeira votação, um projeto destinado à qualificação profissional de chefes de família em situação de vulnerabilidade social. O texto ainda precisará passar por nova análise do Legislativo antes de avançar na tramitação. A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , aprovou três projetos de lei voltados à segurança no trânsito, à prevenção do bullying em atividades esportivas e ao controle dos chamados “rolezinhos de motocicletas” em vias públicas. As propostas receberam aprovação em segunda votação, durante a sessão ordinária que contou com a preseçã do ex-jogador Emerson Sheik, que visitou o local.As medidas estabelecem diretrizes para incentivar comportamentos seguros entre motociclistas, combater situações de intimidação em espaços esportivos e recreativos e prevenir transtornos provocados por encontros de motocicletas que possam comprometer a segurança de pedestres, motoristas e moradores.Além dessas propostas, os vereadores aprovaram, em primeira votação, um projeto destinado à qualificação profissional de chefes de família em situação de vulnerabilidade social. O texto ainda precisará passar por nova análise do Legislativo antes de avançar na tramitação.

Projetos tratam de segurança e prevenção de acidentes

Uma das propostas aprovadas é o Projeto de Lei nº 266/2026, apresentado pelo vereador Marcio Simpatia. O texto estabelece diretrizes para uma política municipal de conscientização e segurança no uso de motocicletas, motonetas e veículos elétricos.



A iniciativa busca estimular o respeito às normas de trânsito e a adoção de medidas preventivas para reduzir os riscos de acidentes. A proposta também contempla orientações sobre o uso responsável desses veículos nas vias públicas do município.



Outro projeto, de nº 1.715/2026, apresentado pelo vereador Rafael Ferreira Teixeira, trata especificamente da prevenção de problemas relacionados aos chamados “rolezinhos de motocicletas”.



A medida estabelece diretrizes para evitar situações que coloquem em risco a população ou prejudiquem a circulação e o sossego público. O texto também busca contribuir para a organização dos espaços urbanos e a segurança de quem utiliza as vias municipais.

Combate ao bullying em atividades esportivas

A Câmara também aprovou o Projeto de Lei nº 1.705/2026, de autoria dos vereadores Marcio e Fonseca e Dr. Marcio Guerreiro, que cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Intimidação Sistemática em atividades esportivas, recreativas e de lazer.



A proposta pretende prevenir episódios de humilhação, discriminação e violência durante práticas coletivas, especialmente em ambientes frequentados por crianças e adolescentes. O programa tem como objetivo incentivar relações de respeito e garantir condições mais seguras de participação em atividades esportivas e recreativas no município.

Qualificação profissional também avança na Câmara

Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 1.292/2026, apresentado pelo vereador Thadeu do Marcos Fernandes. A proposta prevê a criação de um programa municipal de qualificação profissional para chefes de família em situação de vulnerabilidade social, com foco em pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e são responsáveis pelo sustento familiar.



O objetivo é ampliar o acesso à capacitação e criar oportunidades para a inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Diferentemente dos outros três projetos, a medida ainda não concluiu a votação na Câmara. O presidente do Legislativo municipal, Dr. Marcio Guerreiro, afirmou que as propostas buscam atender demandas relacionadas à segurança e às condições de vida dos moradores.



“Estamos falando de segurança no trânsito, de respeito e convivência nos espaços esportivos, da proteção da população nas vias públicas e também de oportunidades para quem mais precisa”, declarou.

Emerson Sheik visita Legislativo municipal

A sessão também contou com a visita do ex-jogador de futebol Emerson Sheik ao presidente da Câmara de Nova Iguaçu. Natural do município, o ex-atleta conversou com Dr. Marcio Guerreiro durante um encontro na sede do Legislativo.