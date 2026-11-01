Emerson Sheik visitou Câmara Muncipal de Nova Iguçu nesta semanaDivulgação
A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aprovou três projetos de lei voltados à segurança no trânsito, à prevenção do bullying em atividades esportivas e ao controle dos chamados “rolezinhos de motocicletas” em vias públicas. As propostas receberam aprovação em segunda votação, durante a sessão ordinária que contou com a preseçã do ex-jogador Emerson Sheik, que visitou o local.
As medidas estabelecem diretrizes para incentivar comportamentos seguros entre motociclistas, combater situações de intimidação em espaços esportivos e recreativos e prevenir transtornos provocados por encontros de motocicletas que possam comprometer a segurança de pedestres, motoristas e moradores.
Além dessas propostas, os vereadores aprovaram, em primeira votação, um projeto destinado à qualificação profissional de chefes de família em situação de vulnerabilidade social. O texto ainda precisará passar por nova análise do Legislativo antes de avançar na tramitação.
As medidas estabelecem diretrizes para incentivar comportamentos seguros entre motociclistas, combater situações de intimidação em espaços esportivos e recreativos e prevenir transtornos provocados por encontros de motocicletas que possam comprometer a segurança de pedestres, motoristas e moradores.
Além dessas propostas, os vereadores aprovaram, em primeira votação, um projeto destinado à qualificação profissional de chefes de família em situação de vulnerabilidade social. O texto ainda precisará passar por nova análise do Legislativo antes de avançar na tramitação.
Projetos tratam de segurança e prevenção de acidentes
Uma das propostas aprovadas é o Projeto de Lei nº 266/2026, apresentado pelo vereador Marcio Simpatia. O texto estabelece diretrizes para uma política municipal de conscientização e segurança no uso de motocicletas, motonetas e veículos elétricos.
A iniciativa busca estimular o respeito às normas de trânsito e a adoção de medidas preventivas para reduzir os riscos de acidentes. A proposta também contempla orientações sobre o uso responsável desses veículos nas vias públicas do município.
Outro projeto, de nº 1.715/2026, apresentado pelo vereador Rafael Ferreira Teixeira, trata especificamente da prevenção de problemas relacionados aos chamados “rolezinhos de motocicletas”.
A medida estabelece diretrizes para evitar situações que coloquem em risco a população ou prejudiquem a circulação e o sossego público. O texto também busca contribuir para a organização dos espaços urbanos e a segurança de quem utiliza as vias municipais.
A iniciativa busca estimular o respeito às normas de trânsito e a adoção de medidas preventivas para reduzir os riscos de acidentes. A proposta também contempla orientações sobre o uso responsável desses veículos nas vias públicas do município.
Outro projeto, de nº 1.715/2026, apresentado pelo vereador Rafael Ferreira Teixeira, trata especificamente da prevenção de problemas relacionados aos chamados “rolezinhos de motocicletas”.
A medida estabelece diretrizes para evitar situações que coloquem em risco a população ou prejudiquem a circulação e o sossego público. O texto também busca contribuir para a organização dos espaços urbanos e a segurança de quem utiliza as vias municipais.
Combate ao bullying em atividades esportivas
A Câmara também aprovou o Projeto de Lei nº 1.705/2026, de autoria dos vereadores Marcio e Fonseca e Dr. Marcio Guerreiro, que cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Intimidação Sistemática em atividades esportivas, recreativas e de lazer.
A proposta pretende prevenir episódios de humilhação, discriminação e violência durante práticas coletivas, especialmente em ambientes frequentados por crianças e adolescentes. O programa tem como objetivo incentivar relações de respeito e garantir condições mais seguras de participação em atividades esportivas e recreativas no município.
A proposta pretende prevenir episódios de humilhação, discriminação e violência durante práticas coletivas, especialmente em ambientes frequentados por crianças e adolescentes. O programa tem como objetivo incentivar relações de respeito e garantir condições mais seguras de participação em atividades esportivas e recreativas no município.
Qualificação profissional também avança na Câmara
Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 1.292/2026, apresentado pelo vereador Thadeu do Marcos Fernandes. A proposta prevê a criação de um programa municipal de qualificação profissional para chefes de família em situação de vulnerabilidade social, com foco em pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e são responsáveis pelo sustento familiar.
O objetivo é ampliar o acesso à capacitação e criar oportunidades para a inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Diferentemente dos outros três projetos, a medida ainda não concluiu a votação na Câmara. O presidente do Legislativo municipal, Dr. Marcio Guerreiro, afirmou que as propostas buscam atender demandas relacionadas à segurança e às condições de vida dos moradores.
“Estamos falando de segurança no trânsito, de respeito e convivência nos espaços esportivos, da proteção da população nas vias públicas e também de oportunidades para quem mais precisa”, declarou.
O objetivo é ampliar o acesso à capacitação e criar oportunidades para a inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Diferentemente dos outros três projetos, a medida ainda não concluiu a votação na Câmara. O presidente do Legislativo municipal, Dr. Marcio Guerreiro, afirmou que as propostas buscam atender demandas relacionadas à segurança e às condições de vida dos moradores.
“Estamos falando de segurança no trânsito, de respeito e convivência nos espaços esportivos, da proteção da população nas vias públicas e também de oportunidades para quem mais precisa”, declarou.
Emerson Sheik visita Legislativo municipal
A sessão também contou com a visita do ex-jogador de futebol Emerson Sheik ao presidente da Câmara de Nova Iguaçu. Natural do município, o ex-atleta conversou com Dr. Marcio Guerreiro durante um encontro na sede do Legislativo.
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