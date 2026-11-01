Iniciativa reuniu moradores de diferentes idades em uma programação gratuita de esporte, cultura e lazer na Via Light - Divulgação

Iniciativa reuniu moradores de diferentes idades em uma programação gratuita de esporte, cultura e lazer na Via LightDivulgação

Publicado 01/11/2026 17:24





Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), a corrida contou com a participação de crianças e familiares, que receberam medalhas ao final do percurso. A iniciativa buscou incentivar a inclusão de pessoas com deficiência nas atividades esportivas e proporcionar momentos de convivência entre as famílias. A programação também teve uma aula de dança na quadra de areia.



Entre os participantes estava Rafael Rodrigues, morador do bairro da Posse, que levou o filho Pedro Lenzi, de 4 anos, para a atividade. O menino é cadeirante, e essa foi a primeira oportunidade que o pai teve de participar de uma corrida ao lado dele.



“Eu já participei de corridas de rua e conheci outros pais atípicos que corriam com o carrinho, mas nunca tinha tido a oportunidade de correr com meu filho, que é cadeirante”, contou Rafael. Uma corrida voltada a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi o destaque da terceira edição da Arena de Lazer Light, realizada neste domingo (1º), no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O evento gratuito, promovido pela prefeitura em parceria com a Light, reuniu moradores de diferentes idades para uma programação de esporte, cultura, serviços de saúde e atividades recreativas.Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), a corrida contou com a participação de crianças e familiares, que receberam medalhas ao final do percurso. A iniciativa buscou incentivar a inclusão de pessoas com deficiência nas atividades esportivas e proporcionar momentos de convivência entre as famílias. A programação também teve uma aula de dança na quadra de areia.Entre os participantes estava Rafael Rodrigues, morador do bairro da Posse, que levou o filho Pedro Lenzi, de 4 anos, para a atividade. O menino é cadeirante, e essa foi a primeira oportunidade que o pai teve de participar de uma corrida ao lado dele.“Eu já participei de corridas de rua e conheci outros pais atípicos que corriam com o carrinho, mas nunca tinha tido a oportunidade de correr com meu filho, que é cadeirante”, contou Rafael.

Moradores aproveitam espaço para atividades físicas

Além da corrida infantil, a Via Light recebeu pessoas que aproveitaram o fechamento temporário do trecho para caminhar, andar de patins e participar das atividades recreativas oferecidas durante a manhã.



Moradora do bairro Califórnia, Débora Silva, de 41 anos, esteve no evento pela primeira vez e aproveitou o espaço para praticar patinação, uma de suas atividades favoritas. “Está sendo ótimo termos uma área de lazer fechada com segurança e tranquilidade. Era o que Nova Iguaçu precisava. Pretendo voltar sempre que estiver em casa aos domingos”, afirmou.

Evento oferece exames e serviços gratuitos

A programação também contou com atendimentos de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia e serviços odontológicos disponibilizados no Ônibus da Saúde.



A Secretaria Municipal da Mulher participou com serviços de corte de cabelo feminino e acolhimento por meio do programa Escuta Delas, além de orientações relacionadas à igualdade de gênero e inclusão.



Solange Castilho, de 67 anos, moradora do Centro, participou das três edições do evento e, desta vez, levou a irmã para conhecer as atividades. Durante a visita, aproveitou os serviços de saúde disponíveis. “Eu testei a glicose e hepatite. É muito bom ter essa facilidade com o Ônibus da Saúde perto de casa. Moro pertinho e venho a pé, o que facilita”, relatou.

Distribuição de livros e atividades culturais

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) também participou da iniciativa por meio do projeto Livros para Voar, que disponibilizou gratuitamente 250 exemplares, entre obras de diferentes gêneros literários e histórias em quadrinhos.



O público encontrou ainda espaços de artesanato e gastronomia, além de serviços de vacinação animal e outras atividades destinadas às famílias.



A Arena de Lazer Light é realizada todos os domingos, das 6h às 14h, em um trecho da Via Light entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares, no Centro de Nova Iguaçu. A proposta é reservar temporariamente o espaço para a prática de atividades físicas, lazer e convivência entre os moradores.