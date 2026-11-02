Escritora fala de experiências da infância e afeto em lançamento de seu primeiro livro - Divulgação

Escritora fala de experiências da infância e afeto em lançamento de seu primeiro livroDivulgação

Publicado 02/11/2026 17:10





Com uma narrativa construída a partir de lembranças e vivências, o livro recupera cenas de uma época em que as ruas eram espaços de convivência, as crianças brincavam ao ar livre e os encontros entre vizinhos faziam parte da rotina. As histórias exploram sensações, paisagens e experiências que marcaram principalmente quem cresceu durante a década de 1990.



A publicação também propõe uma reflexão sobre as mudanças provocadas pelo avanço da tecnologia e pela presença cada vez maior das telas no cotidiano. Ao revisitar hábitos e relações de outras décadas, Janaina apresenta às gerações mais novas experiências de um período em que boa parte da interação social acontecia fora do ambiente digital. A escritora e ativista cultural iguaçuana Janaina Tavares, de 35 anos, lançou seu primeiro livro, “Meio-Fio”, obra que reúne memórias da infância, experiências pessoais e reflexões sobre as transformações nas relações sociais ao longo dos anos. O lançamento presencial estava marcado para 30 de outubro, e a publicação, produzida em parceria com a Editora Kuruma’tá, também foi disponibilizada em formato físico pela Amazon.Com uma narrativa construída a partir de lembranças e vivências, o livro recupera cenas de uma época em que as ruas eram espaços de convivência, as crianças brincavam ao ar livre e os encontros entre vizinhos faziam parte da rotina. As histórias exploram sensações, paisagens e experiências que marcaram principalmente quem cresceu durante a década de 1990.A publicação também propõe uma reflexão sobre as mudanças provocadas pelo avanço da tecnologia e pela presença cada vez maior das telas no cotidiano. Ao revisitar hábitos e relações de outras décadas, Janaina apresenta às gerações mais novas experiências de um período em que boa parte da interação social acontecia fora do ambiente digital.

Livro reúne recordações e experiências pessoais

A obra foi publicada em formato de bolso e conta com uma ilustração exclusiva do artista Toinho Castro na capa. O trabalho visual acompanha a proposta de recuperar lembranças e experiências que fazem parte da trajetória da autora.



Para Janaina, a publicação representa a realização de um projeto pessoal que coincide com seus 35 anos de vida. “Completar 35 anos realizando o sonho de publicar o primeiro livro é um presente do tempo e das manhãs. 'Meio-Fio' reúne lembranças quentes e vivas, de anos vividos sem pressa, que ganham nova vida através dessa parceria com a Editora Kuruma'tá e com a arte sensível do Toinho Castro”, destacou a escritora.



Entre as imagens presentes na narrativa estão conversas nas calçadas ao entardecer, frutas colhidas diretamente das árvores, ruas movimentadas e encontros entre pessoas que se conheciam pelo nome. Essas recordações ajudam a construir um retrato das relações comunitárias e das mudanças na maneira de viver nas cidades.

Autora tem trajetória ligada à cultura de Nova Iguaçu

Nascida em uma família de costureiros, Janaina Tavares construiu parte de sua trajetória por meio da atuação cultural e educacional na Baixada Fluminense. Entre 2013 e 2017, participou da idealização e produção do Sarau “V”, apresentado como o primeiro sarau de rua da região, desenvolvido em Nova Iguaçu ao lado de outros jovens envolvidos com atividades culturais.



A experiência contribuiu para sua aproximação com iniciativas voltadas à ocupação dos espaços públicos e à valorização das manifestações artísticas produzidas nas periferias. Em 2014, integrou a Universidade das Quebradas, projeto de formação e intercâmbio cultural que marcou sua trajetória como narradora de experiências ligadas ao próprio território.



Além da atuação na cultura, Janaina também seguiu carreira na educação. Formada em Letras/Espanhol pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no Instituto Multidisciplinar, é mestre e doutoranda em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Sua relação com o ensino e com as experiências vividas nas ruas também está presente na maneira como compreende a educação, valorizando o cotidiano e os espaços comunitários como ambientes de aprendizagem.