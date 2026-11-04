Drogas foram apreendidas após ação da Polícia Militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação / PMERJ

Drogas foram apreendidas após ação da Polícia Militar em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação / PMERJ

Publicado 04/11/2026 14:08

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam 360 sacolés de cocaína, um invólucro com 500 gramas da mesma droga e um rádio transmissor durante uma ação na Avenida Getúlio de Moura, no Centro de Nova Iguaçu, na madrugada desta quarta-feira. Dois suspeitos fugiram e deixaram o material para trás, que foi recolhido pelos agentes.



Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes foram encontrados após a guarnição do 20 BPM (Mesquita), que patrulhava pela região ser alertada da presença de criminosos e se dirigir ao local. Ao chegarem, os criminosos teriam notado a movimentação e fugiram deixando tudo para trás. O rádio transmissor também foi recolhido e poderá auxiliar na apuração da possível ligação do material com a facção que atua na região.



A ocorrência foi encaminhada à 52ª DP (Nova Iguaçu), responsável pelos procedimentos de polícia judiciária. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a possível identidade dos suspeitos ou a realização de prisões relacionadas ao caso.

Operações no Rio

Mais cedo, nesta quarta-feira (4), a Polícia Militar realizou uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. A ação é conduzida por agentes do 41º BPM (Irajá) e tem como objetivo reprimir roubos de cargas e veículos, recuperar automóveis roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas por criminosos. Equipes da PM também estão mobilizadas nas comunidades do Barbante, Furquim Mendes e Terreirão.



Segundo a PM, durante buscas na comunidade Bairro 13, em Irajá, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Os policiais reagiram e, após uma varredura, localizaram dois suspeitos em posse de dois fuzis, de calibres 5.56 e AR-10, um rádio comunicador e uma quantidade de entorpecentes, ainda não contabilizada.

Outra ação ocorreu no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, onde três homens foram presos. Entre os detidos, está um foragido da Justiça. Um mototaxista também foi conduzido. Segundo a corporação, policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) participaram da ação, que terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, um fuzil 5.56, carregadores e entorpecentes.