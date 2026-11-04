Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 04/11/2026 15:13





O projeto altera a Lei Municipal nº 5.057/2022 e busca ampliar as penalidades aplicadas em situações de maus-tratos contra animais. Na justificativa, o parlamentar menciona casos de crueldade, incluindo episódios de zoosadismo, termo utilizado para descrever a obtenção de prazer ao praticar ou presenciar violência contra animais. Como a proposta passou apenas pela primeira discussão, ainda precisará avançar na tramitação legislativa antes de seguir para sanção do Executivo. A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , aprovou, em primeira votação, um projeto de lei que eleva para R$ 5 mil a multa administrativa por descumprimento da legislação municipal de proteção animal. A proposta foi analisada durante a sessão ordinária, que também teve a aprovação de medidas relacionadas à circulação de cães em espaços públicos e ao reconhecimento de entidades sociais.O projeto altera a Lei Municipal nº 5.057/2022 e busca ampliar as penalidades aplicadas em situações de maus-tratos contra animais. Na justificativa, o parlamentar menciona casos de crueldade, incluindo episódios de zoosadismo, termo utilizado para descrever a obtenção de prazer ao praticar ou presenciar violência contra animais. Como a proposta passou apenas pela primeira discussão, ainda precisará avançar na tramitação legislativa antes de seguir para sanção do Executivo.

Novas regras para circulação de cães em espaços públicos

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram, em primeira e segunda votação, um projeto encaminhado pela Prefeitura de Nova Iguaçu que estabelece regras para a condução de cães sujeitos a manejo especial em locais públicos da cidade.



O texto prevê a obrigatoriedade do uso de focinheira para os animais enquadrados nessa categoria e estabelece multa administrativa em caso de descumprimento. A proposta também garante prioridade no serviço municipal de castração para esses cães.



A medida tem como objetivo estabelecer critérios de segurança para a circulação dos animais, buscando reduzir riscos em espaços compartilhados por tutores, pedestres e outros frequentadores.

Reconhecimento de Utilidade Pública

A Câmara também concluiu a votação de dois projetos que concedem o título de Utilidade Pública a instituições que desenvolvem atividades sociais em Nova Iguaçu.



Uma das propostas, apresentada pelo vereador Dr. Robertinho, reconhece o Instituto Sociocultural Morro e Amigos. A outra, de autoria do vereador Douglas Nadaes, concede o mesmo reconhecimento ao Centro Social Comunitário Amor e Alegria.



Os dois textos foram aprovados em segunda discussão e seguem os procedimentos legais para sanção. O reconhecimento de Utilidade Pública é uma forma de identificar oficialmente instituições que desenvolvem atividades consideradas de interesse coletivo no município.