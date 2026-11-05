Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) recebeu novos aprendizes - Divulgação

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) recebeu novos aprendizesDivulgação

Publicado 05/11/2026 11:26





Entre os recém-chegados está Milena Barbosa de Souza Ferreira, de 16 anos, moradora de Austin, que começou a trabalhar no atendimento ao público do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A adolescente, que pretende cursar Direito e se tornar advogada, vê na oportunidade uma forma de desenvolver habilidades profissionais enquanto continua os estudos.



“Este é meu primeiro emprego, estou muito ansiosa e feliz com a oportunidade. Meu sentimento é como se estivesse realizando um sonho. Estou orgulhosa por conseguir”, contou Milena, que afirmou ter interesse pela área de atendimento ao público. A Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , pretende dobrar o número de participantes do programa Jovem Aprendiz em 2027, passando dos atuais 30 para 60 jovens. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), permite que adolescentes adquiram experiência profissional em diferentes setores da administração municipal. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) recebeu 20 novos aprendizes.Entre os recém-chegados está Milena Barbosa de Souza Ferreira, de 16 anos, moradora de Austin, que começou a trabalhar no atendimento ao público do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A adolescente, que pretende cursar Direito e se tornar advogada, vê na oportunidade uma forma de desenvolver habilidades profissionais enquanto continua os estudos.“Este é meu primeiro emprego, estou muito ansiosa e feliz com a oportunidade. Meu sentimento é como se estivesse realizando um sonho. Estou orgulhosa por conseguir”, contou Milena, que afirmou ter interesse pela área de atendimento ao público.

Experiência profissional em setores da prefeitura

A rotina dos aprendizes inclui atividades práticas e contato com os serviços oferecidos à população. Na Semdettur, os participantes acompanham atendimentos do Sine e serviços de orientação destinados aos Microempreendedores Individuais (MEIs), setores que recebem, juntos, aproximadamente 200 pessoas por dia.



Uma das adolescentes que já atua na unidade é Graziela Carla, de 16 anos. Há cinco meses no programa, ela passou de aprendiz recém-chegada a uma das responsáveis por orientar os novos participantes sobre a rotina de atendimento e a comunicação com o público.



“Quando cheguei aqui, tinha bastante medo do público, mas hoje me sinto muito melhor. Tento ensinar o que aprendi, orientar sobre como atender as pessoas, como se comunicar e utilizar as palavras corretas”, relatou.



Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Mário Lopes, a presença dos jovens também contribui para a rotina dos servidores, especialmente em setores com grande demanda de atendimento. A secretaria já registrou aproximadamente 10 mil atendimentos em um único mês.

Contratação é custeada por empresas parceiras

O programa funciona por meio de uma modalidade alternativa de contratação, que permite às empresas cumprir suas cotas legais de aprendizagem mesmo quando não possuem estrutura adequada para receber adolescentes em suas instalações.



Nesse modelo, os jovens desenvolvem as atividades práticas em instituições parceiras, como a Prefeitura de Nova Iguaçu, enquanto os custos da contratação ficam sob responsabilidade das empresas empregadoras.



De acordo com Eric Garcia, coordenador de atendimento do CIEE, a alternativa amplia as possibilidades de inserção profissional ao oferecer ambientes adequados para a formação dos participantes. Os contratos podem ter duração de até 24 meses.



A prefeitura não tem despesas com a contratação dos aprendizes, mas disponibiliza os espaços onde eles realizam as atividades práticas. A proposta é permitir que os adolescentes conheçam a rotina profissional e desenvolvam competências que possam ser utilizadas em futuras oportunidades de trabalho.



Com a previsão de ampliar o programa para 60 participantes no próximo ano, a administração municipal pretende aumentar o número de jovens atendidos pela parceria. O material divulgado não informa quando serão abertas novas vagas nem os critérios para participação nas próximas turmas.