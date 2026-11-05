Espetáculo "As Laranjinhas de Nova Iguaçu" terá apresentações em quatro bairros durante o mês de novembro - Divulgação

Espetáculo "As Laranjinhas de Nova Iguaçu" terá apresentações em quatro bairros durante o mês de novembroDivulgação

Publicado 05/11/2026 11:46





A primeira apresentação será neste sábado (7), na Praça Santos Dumont. Na sequência, o espetáculo passará por Miguel Couto, no dia 13, Austin, no dia 20, e Céu Jardim Nova Era, no dia 27. A proposta é levar o teatro para espaços públicos, permitindo que moradores de diferentes bairros acompanhem a programação cultural sem precisar pagar ingresso.



A história se passa em 2035, após uma final fictícia do Campeonato Brasileiro entre Nova Iguaçu Futebol Clube e Flamengo. Com a derrota do time da Baixada, quatro mulheres acabam reunidas em uma mesa de bar para lamentar o resultado. O encontro, no entanto, toma um rumo inesperado quando elas começam a apresentar os sintomas de uma condição que altera seus comportamentos. Quatro praças de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , vão receber apresentações gratuitas do espetáculo teatral “As Laranjinhas de Nova Iguaçu” ao longo de novembro. A montagem utiliza o futebol como ponto de partida para discutir machismo, homofobia, identidade e relações sociais, misturando situações de humor com experiências ligadas ao cotidiano da região. As sessões acontecem sempre às 16h, com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).A primeira apresentação será neste sábado (7), na Praça Santos Dumont. Na sequência, o espetáculo passará por Miguel Couto, no dia 13, Austin, no dia 20, e Céu Jardim Nova Era, no dia 27. A proposta é levar o teatro para espaços públicos, permitindo que moradores de diferentes bairros acompanhem a programação cultural sem precisar pagar ingresso.A história se passa em 2035, após uma final fictícia do Campeonato Brasileiro entre Nova Iguaçu Futebol Clube e Flamengo. Com a derrota do time da Baixada, quatro mulheres acabam reunidas em uma mesa de bar para lamentar o resultado. O encontro, no entanto, toma um rumo inesperado quando elas começam a apresentar os sintomas de uma condição que altera seus comportamentos.

Futebol e humor ajudam a abordar questões sociais

Na trama, as personagens são afetadas pela chamada Síndrome do Mimetismo, uma doença fictícia que faz com que reproduzam involuntariamente os gestos, as falas e as atitudes umas das outras. Sem conseguir agir individualmente, elas passam a procurar uma explicação para o fenômeno e tentam descobrir o que possuem em comum.



A busca por uma cura leva as quatro mulheres a revisitar memórias, conflitos pessoais e experiências relacionadas à vida na Baixada Fluminense. Ao longo da narrativa, questões como preconceito, discriminação e convivência coletiva aparecem em situações construídas a partir do universo do futebol.



Segundo o autor Alexandre O. Gomes, a escolha desse contexto busca aproximar o público de assuntos que nem sempre são discutidos abertamente.



“Vivemos em uma sociedade marcada por tabus e silenciamentos, na qual esses temas enfrentam barreiras para serem discutidos abertamente. Através do humor e de situações cotidianas, a obra propõe abordar essas questões de maneira leve, sem perder a profundidade crítica”, explicou.

Montagem valoriza histórias da Baixada

Além das discussões sociais, o espetáculo utiliza referências locais para abordar a relação dos moradores com o território. A escolha do Nova Iguaçu Futebol Clube como protagonista de uma final imaginária do Campeonato Brasileiro aproxima a narrativa da identidade esportiva da cidade.



O enredo também explora a importância dos vínculos entre as personagens. Embora inicialmente tentem recuperar a individualidade, elas passam a reconhecer experiências compartilhadas e a compreender como suas trajetórias estão relacionadas.



A realização é da Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, por meio de um projeto contemplado pelo Edital PNAB II nº 04/2026, de Fomento à Produção Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu.