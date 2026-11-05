Espetáculo "As Laranjinhas de Nova Iguaçu" terá apresentações em quatro bairros durante o mês de novembroDivulgação
A primeira apresentação será neste sábado (7), na Praça Santos Dumont. Na sequência, o espetáculo passará por Miguel Couto, no dia 13, Austin, no dia 20, e Céu Jardim Nova Era, no dia 27. A proposta é levar o teatro para espaços públicos, permitindo que moradores de diferentes bairros acompanhem a programação cultural sem precisar pagar ingresso.
A história se passa em 2035, após uma final fictícia do Campeonato Brasileiro entre Nova Iguaçu Futebol Clube e Flamengo. Com a derrota do time da Baixada, quatro mulheres acabam reunidas em uma mesa de bar para lamentar o resultado. O encontro, no entanto, toma um rumo inesperado quando elas começam a apresentar os sintomas de uma condição que altera seus comportamentos.
Futebol e humor ajudam a abordar questões sociais
A busca por uma cura leva as quatro mulheres a revisitar memórias, conflitos pessoais e experiências relacionadas à vida na Baixada Fluminense. Ao longo da narrativa, questões como preconceito, discriminação e convivência coletiva aparecem em situações construídas a partir do universo do futebol.
Segundo o autor Alexandre O. Gomes, a escolha desse contexto busca aproximar o público de assuntos que nem sempre são discutidos abertamente.
“Vivemos em uma sociedade marcada por tabus e silenciamentos, na qual esses temas enfrentam barreiras para serem discutidos abertamente. Através do humor e de situações cotidianas, a obra propõe abordar essas questões de maneira leve, sem perder a profundidade crítica”, explicou.
Montagem valoriza histórias da Baixada
O enredo também explora a importância dos vínculos entre as personagens. Embora inicialmente tentem recuperar a individualidade, elas passam a reconhecer experiências compartilhadas e a compreender como suas trajetórias estão relacionadas.
A realização é da Escola Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, por meio de um projeto contemplado pelo Edital PNAB II nº 04/2026, de Fomento à Produção Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu.
SERVIÇO:
7 de novembro, às 16h
Local: Praça Santos Dumont
Endereço: Av. Getúlio de Moura, s/n – Centro, Nova Iguaçu – RJ
13 de novembro, às 16h
Local: Praça Miguel Couto
Endereço: Praça Miguel Couto, s/n – Miguel Couto, Nova Iguaçu – RJ
20 de novembro, às 16h
Local: Praça de Austin
Endereço: Rua Cel. Monteiros de Barros, Centro – Austin, Nova Iguaçu – RJ
27 de novembro, às 16h
Local: Praça Céu Jardim Nova Era
Endereço: Rua Sebastião Melo 244 Jardim Nova Era
Entrada: gratuita
Duração: 40 minutos
Classificação indicativa: 10 anos
Acessibilidade: interpretação em Libras
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