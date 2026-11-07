Suspeito foi detido pela Polícia Civil após ordem da JustiçaReprodução/Instagram/Polícia Civil
Um homem de 20 anos, investigado por participação em um roubo contra um casal em Nova Iguaçu, foi preso nesta sexta-feira, 6, por policiais civis da 63ª DP (Japeri). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu/Mesquita.
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O crime aconteceu no dia 31 de maio de 2025, quando as vítimas trafegavam de motocicleta em direção ao Shopping Nova Iguaçu. No trajeto, o casal foi abordado por quatro criminosos, que estavam distribuídos em duas motocicletas.
Segundo as investigações, um dos assaltantes estava armado e ameaçou as vítimas, exigindo que entregassem os telefones celulares e informassem a senha de um dos aparelhos. Durante a abordagem, diante da demora de uma das vítimas em fornecer a informação solicitada, o criminoso desferiu um soco em seu rosto.
Na ação, os bandidos levaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan e dois celulares, sendo um iPhone 13 e um iPhone XR.
A prisão preventiva foi decretada pela Justiça com o objetivo de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação foi realizada por agentes da 63ª DP, que conduziram as diligências para localizar e prender o suspeito. Apesar de a prisão ter ocorrido em Japeri, a investigação tem como foco o roubo praticado contra o casal em Nova Iguaçu.
O crime aconteceu no dia 31 de maio de 2025, quando as vítimas trafegavam de motocicleta em direção ao Shopping Nova Iguaçu. No trajeto, o casal foi abordado por quatro criminosos, que estavam distribuídos em duas motocicletas.
Segundo as investigações, um dos assaltantes estava armado e ameaçou as vítimas, exigindo que entregassem os telefones celulares e informassem a senha de um dos aparelhos. Durante a abordagem, diante da demora de uma das vítimas em fornecer a informação solicitada, o criminoso desferiu um soco em seu rosto.
Na ação, os bandidos levaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan e dois celulares, sendo um iPhone 13 e um iPhone XR.
A prisão preventiva foi decretada pela Justiça com o objetivo de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação foi realizada por agentes da 63ª DP, que conduziram as diligências para localizar e prender o suspeito. Apesar de a prisão ter ocorrido em Japeri, a investigação tem como foco o roubo praticado contra o casal em Nova Iguaçu.
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