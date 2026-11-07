Óleo de cozinha usado é transformado em produto de limpeza e utilizado como aprendizado para crianças - Divulgação/Assessoria de imprensa

Óleo de cozinha usado é transformado em produto de limpeza e utilizado como aprendizado para criançasDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 07/11/2026 14:02

óleo de cozinha usado. A loja Jorge Fonfom Acessórios, localizada no Centro do município, passou a integrar a rede de coleta do Projeto Omìayê, iniciativa do Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) voltada à Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ganharam um novo espaço para descartar corretamente o. A loja Jorge Fonfom Acessórios, localizada no Centro do município, passou a integrar a rede de coleta do Projeto Omìayê, iniciativa do Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) voltada à educação ambiental e à economia circular





O novo ponto de recebimento tem como objetivo facilitar a participação da população no descarte adequado do material, que muitas vezes acaba sendo despejado em pias, ralos e redes de esgoto, provocando impactos ambientais e problemas na infraestrutura de saneamento.



Por meio do projeto, o óleo recolhido é encaminhado à EcoFábrica Omìayê, onde passa por um processo de reaproveitamento e se transforma em ecossabão e outros produtos de limpeza, como detergentes e lava-roupas. A iniciativa também oferece a possibilidade de os moradores trocarem o óleo entregue por ecossabões produzidos pelo projeto.



O estabelecimento fica na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Nova Iguaçu, e pretende aproximar a iniciativa dos moradores, incentivando a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano.



“Nosso ponto de coleta fica na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Nova Iguaçu, na loja Jorge Fonfom Acessórios. Queremos convidar os moradores a trazerem o óleo de cozinha usado e conhecerem a iniciativa. Com a participação de cada pessoa, podemos evitar o descarte inadequado e ajudar a transformar esse resíduo em sabão”, destaca Jorge Nascimento, proprietário do estabelecimento.



De acordo com o Instituto Singular Ideias Inovadoras, o Projeto Omìayê já reaproveitou 9.970 litros de óleo de cozinha, volume associado à estimativa de preservação de 249,2 milhões de litros de água. A produção também alcançou 12 toneladas de ecossabão e 4.100 litros de produtos líquidos ecológicos. LEIA MAIS: Escritora de Nova Iguaçu lança primeiro livro com histórias de infância O novo ponto de recebimento tem como objetivo facilitar a participação da população no descarte adequado do material, que muitas vezes acaba sendo despejado em pias, ralos e redes de esgoto, provocandoe problemas na infraestrutura de saneamento.Por meio do projeto, o óleo recolhido é encaminhado à EcoFábrica Omìayê, onde passa por um processo de reaproveitamento e se transforma em ecossabão e outros produtos de limpeza, como detergentes e lava-roupas. A iniciativa também oferece a possibilidade de os moradores trocarem o óleo entregue por ecossabões produzidos pelo projeto.O estabelecimento fica na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Nova Iguaçu, e pretende aproximar a iniciativa dos moradores, incentivando a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano.“Nosso ponto de coleta fica na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Nova Iguaçu, na loja Jorge Fonfom Acessórios. Queremos convidar os moradores a trazerem o óleo de cozinha usado e conhecerem a iniciativa. Com a participação de cada pessoa, podemos evitar o descarte inadequado e ajudar a transformar esse resíduo em sabão”, destaca Jorge Nascimento, proprietário do estabelecimento.De acordo com o Instituto Singular Ideias Inovadoras, o Projeto Omìayê já reaproveitou 9.970 litros de óleo de cozinha, volume associado à estimativa de preservação de 249,2 milhões de litros de água. A produção também alcançou 12 toneladas de ecossabão e 4.100 litros de produtos líquidos ecológicos.

Projeto ambiental

Além do reaproveitamento do óleo, o projeto desenvolve soluções de saneamento ecológico por meio de bioinsumos com microrganismos biorremediadores, utilizados em processos de tratamento de efluentes. Até o momento, foram produzidos 213 mil litros desses microrganismos, com capacidade potencial estimada de tratamento de 661,15 milhões de litros de esgoto.



Para Jéssica Delgado, coordenadora executiva do Projeto Omìayê, a ampliação da rede de parceiros é essencial para aumentar o envolvimento da população.



“Cada novo ponto de coleta cria uma oportunidade para que mais pessoas participem. Em Nova Iguaçu, a parceria com o comércio aproxima a iniciativa dos moradores da cidade”, afirma.



A expectativa é que o novo endereço contribua para ampliar a conscientização ambiental em Nova Iguaçu, estimulando o descarte responsável de resíduos e mostrando como materiais que seriam descartados podem ganhar uma nova utilidade.