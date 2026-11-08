Policiais do 20º BPM recuperaram dois celulares e apreenderam um simulacro de pistola na Via Light, em Nova Iguaçu - Divulgação/PM

Policiais do 20º BPM recuperaram dois celulares e apreenderam um simulacro de pistola na Via Light, em Nova IguaçuDivulgação/PM

Publicado 08/11/2026 11:36

Dois homens suspeitos de praticar roubos a pedestres foram presos por policiais militares do 20º BPM na noite desta sexta-feira, 6, no Centro de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. Durante a ação, os agentes recuperaram dois celulares que haviam sido roubados de adolescentes, além de apreenderem uma motocicleta e um simulacro de pistola.





De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes receberam um alerta pelo rádio sobre uma dupla que estaria circulando em uma motocicleta vermelha e praticando assaltos na região central do município. As vítimas seriam dois adolescentes, que tiveram seus pertences levados pelos suspeitos.



Após receberem as informações, os policiais intensificaram o patrulhamento nas ruas do Centro de Nova Iguaçu, com o objetivo de localizar os envolvidos. Durante as buscas, os agentes seguiram pela Via Light, uma das principais vias da cidade, onde avistaram dois homens em uma motocicleta com as mesmas características descritas na comunicação recebida.



Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram um simulacro de pistola com o homem que estava na garupa do veículo. Os dois ocupantes foram detidos e, na sequência, os agentes conseguiram recuperar os dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas. LEIA MAIS: Polícia revela rotina de medo em 'condomínio do terror' em Nova Iguaçu De acordo com informações da, as equipes receberam um alerta pelo rádio sobre uma dupla que estaria circulando em uma motocicleta vermelha e praticando assaltos na região central do município. As vítimas seriam dois adolescentes, que tiveram seus pertences levados pelos suspeitos.Após receberem as informações, os policiais intensificaram o patrulhamento nas ruas do Centro de Nova Iguaçu, com o objetivo de localizar os envolvidos. Durante as buscas, os agentes seguiram pela, uma das principais vias da cidade, onde avistaram dois homens em uma motocicleta com as mesmas características descritas na comunicação recebida.Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista, encontraram um simulacro de pistola com o homem que estava na garupa do veículo. Os dois ocupantes foram detidos e, na sequência, os agentes conseguiram recuperar os dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas.

Telefones foram devolvidos

Segundo a corporação, os telefones foram devolvidos aos adolescentes. A motocicleta utilizada pela dupla também foi apreendida, assim como o objeto semelhante a uma arma de fogo encontrado durante a abordagem.



Ao todo, a ocorrência terminou com dois suspeitos detidos, dois celulares recuperados, uma motocicleta apreendida e um simulacro de pistola retirado de circulação.



Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi apresentada e registrada. A unidade policial ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração dos fatos.



A prisão ocorreu após o compartilhamento de informações entre as equipes policiais e o reforço do patrulhamento ostensivo na região central do município. A Polícia Militar não informou se os suspeitos já possuíam antecedentes criminais ou se foram reconhecidos formalmente pelas vítimas.



A ação integra o trabalho de policiamento realizado pelo 20º BPM em Nova Iguaçu, com foco na prevenção e repressão aos crimes de roubo, especialmente nas áreas de maior circulação de pedestres.