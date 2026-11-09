A região do Maciço do Mendanha, em Nova Iguaçu, possui picos que chegam a 800 e 900 metros de altitude - Divulgação/ Prefeitura de Nova Iguaçu

A região do Maciço do Mendanha, em Nova Iguaçu, possui picos que chegam a 800 e 900 metros de altitudeDivulgação/ Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 09/11/2026 14:35 | Atualizado 09/11/2026 14:59

As duas jovens que estavam desaparecidas na região do Maciço do Mendanha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram encontradas com vida neste domingo (8), após um dia de buscas do Corpo de Bombeiros. A dupla desapareceu durante o temporal do último sábado (7), que devastou diversos bairros da cidade. As rajadas de vento chegaram a 80,6 km/h.

Segundo as primeiras informações da corporação, as duas mulheres estavam na região de trilha para aproveitar o dia. Com a chegada da tempestade, elas buscaram se proteger na região e perderam o sinal. Foi só então que o quartel de Belford Roxo foi acionado e após um dia de buscas, as vítimas de aproximadamente 35 e 45 anos, foram encontradas na região da Floresta, pelo lado de Mesquita.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, estavam bem, foram conduzidas a um ponto seguro, passaram por avaliação, e posteriormente liberadas.



A operação de resgate contou com apoio dos quartéis de Nilópolis e Magé e do Grupamento de Operações com Drones.

Área de difícil acesso

A região do Maciço do Mendanha, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, possui grandes relevos e vegetação de Mata Atlântica, com picos que chegam a 800 e 900 metros de altitude, numa área de quase 44 quilômetros quadrados. A prefeitura de Nova Iguaçu informa que tais características dificultaram os trabalhos dos agentes.

Até a última publicação dos dados na cidade, a Defesa Civil municipal contabilizou 56 ocorrências, incluindo quatro desabamentos de imóveis, 34 quedas de árvores e dez quedas de telhados.

Imóveis e escolas municipais ficaram sem energia

Vinte e uma escolas da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu foram tingidas. As unidades de ensino tiveram destelhamentos e janelas quebradas, devido a ventania e queda de árvores.

Diversos bairros ficaram sem luz durante a tempestade do ultimo fim de semana. Austin, Cabuçu, Santa Rita, Tinguá e o Centro da cidade foram os mais atingidos. De acordo com a Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia, os reparos estão sendo realizados e grande parte dos clientes já estão com energia estabelecida.

A Defesa Civil de Nova Iguaçu informa que o município retornou ao estágio de observação nesta segunda-feira (9), devido à ausência de risco de chuvas intensas. A previsão é de chuva fraca a moderada em pontos isolados, com ventos fracos isolados. Em caso de emergência, ligue 199, (21) 2667-2019 ou (21) 98160-9740.