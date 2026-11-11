Estação de tratamento de água do Guandu - Divulgação

Estação de tratamento de água do GuanduDivulgação

Publicado 11/11/2026 16:41 | Atualizado 11/11/2026 16:41

fornecimento de água tratada está sendo restabelecido aos poucos em partes da Baixada Fluminense.

Devido às fortes chuvas do fim de semana e pelas constantes falhas no fornecimento de energia elétrica, oestá sendo restabelecido aos poucos em partes da Baixada Fluminense. Nova Iguaçu Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri e Queimados são algumas cidades.

Segundo a Águas do Rio, responsável pelo abastecimento na região, cinco represas do Sistema Acari voltaram a operar após interrupções e alteração na qualidade da água captada.



A concessionária orienta a população das regiões afetadas a economizar a água de reservatórios e cisternas, priorizando tarefas essenciais. O atendimento aos clientes segue disponível pelo telefone e WhatsApp no número 0800 195 0 195.



Falta de energia elétrica



Alguns bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ainda enfrentam a falta de energia elétrica. A Light, responsável pelo serviço, ainda trabalha para restabelecer o fornecimento em regiões consideradas de difícil acesso. Austin, Cabuçu, Santa Rita, Tinguá e o Centro da cidade foram as mais atingidas pelo temporal.



O prefeito Dudu Reina determinou que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) avalie as medidas judiciais cabíveis contra a concessionária pela demora no restabelecimento da energia.



Segundo dados da Defesa Civil municipal, as rajadas de vento chegaram a 80,6 km/h. Vinte e uma escolas da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu foram tingidas. As unidades de ensino tiveram destelhamentos e janelas quebradas.



A previsão para os próximos dias é de chuva moderada a forte, com ventos fracos isolados. Em caso de emergência, ligue 199, (21) 2667-2019 ou (21) 98160-9740.